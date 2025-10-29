Când se aprind luminițele de sărbători la Ploiești

Iluminatul festiv de sărbători se va aprinde la Ploiești mai devreme cu o săptămână decât de obicei. Odată cu aprinderea luminițelor va fi deschis și Târgul de Crăciun. Acesta va fi organizat, ca și anul trecut, în zona centrală a Municipiului.
La Ploiești continuă montarea instalațiilor de iluminat ornamental, aprinderea oficială a ”luminițelor” urmând să aibă loc pe 28 noiembrie. Tot atunci se va deschide și Târgul de Crăciun, care va fi organizat în centrul orașului.
Iluminatul festiv va funcționa până pe 8 ianuarie 2026. (Detalii despre iluminatul public ornamental AICI).
Reamintim că suma totală destinată evenimentelor din decembrie este de 301.000 lei. Fondurile vor fi destinate inclusiv pentru concertele care vor avea loc în perioada 1 – 31 decembrie, dar și pentru cadourile pentru colindători și pentru copiii aflați în plasament, precum și pentru căsuța lui Moș Crăciun.