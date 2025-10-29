Când se aprind luminițele de sărbători la Ploiești

Iluminatul festiv de sărbători se va aprinde la Ploiești mai devreme cu o săptămână decât de obicei. Odată cu aprinderea luminițelor va fi deschis și Târgul de Crăciun. Acesta va fi organizat, ca și anul trecut, în zona centrală a Municipiului.

- Publicitate -

La Ploiești continuă montarea instalațiilor de iluminat ornamental, aprinderea oficială a ”luminițelor” urmând să aibă loc pe 28 noiembrie. Tot atunci se va deschide și Târgul de Crăciun, care va fi organizat în centrul orașului.

Iluminatul festiv va funcționa până pe 8 ianuarie 2026. (Detalii despre iluminatul public ornamental AICI).

- Publicitate -

Reamintim că suma totală destinată evenimentelor din decembrie este de 301.000 lei. Fondurile vor fi destinate inclusiv pentru concertele care vor avea loc în perioada 1 – 31 decembrie, dar și pentru cadourile pentru colindători și pentru copiii aflați în plasament, precum și pentru căsuța lui Moș Crăciun.