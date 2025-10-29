Compania CAHM, premiată pentru un produs revoluționar în cosmetica mondială

Compania CAHM Europe, fondată de prahoveanul Andrei Severin, a fost premiată pentru un produs inovator, care va revoluționa industria mondială a cosmeticii.

Ambasada României din Franța a publicat recent distincția obținută de compania prahoveană CAHM Europe la unul dintre cele mai mari evenimente dedicate industriei cosmetice desfășurat la Paris.

Ambalajul fără plastic

Fondată de Andrei Severin, CAHM a obținut premiul I la categoria „Ambalaje sustenabile” în cadrul galei de premiere Sustainable Beauty Awards Paris pentru un produs inovator și brevetat.

Intitulat Qpearl, produsul este rezultatul unui proces de cercetare de peste 7 ani și reprezintă o alternativă 100% fără plastic la produsele tradiționale de îngrijire a părului și corpului.

Acestea sunt încapsulate într-o perlă biodegradabilă, reducând astfel la minim impactul asupra mediului prin eliminarea plasticului.

”La evenimentul de la Paris au participat peste 120 producători, distribuitori, cercetători, investitori și experți internaționali din domeniu, având ca scop celebrarea și recunoașterea excelenței în industria cosmetică și a produselor de îngrijire personală” a transmis ambasada României în Franța.

Andrei Severin, fondatorul unei afaceri cu succes internațional

Puțină lume știe că în Prahova, la Băicoi, compania locală CAHM Europe SA, condusă de Andrei Severin, produce cosmetice pentru industria HoReCa, fiind chiar lider național de piață pe acest segment. În plus, în prezent, cosmeticele produse de CAHM Europe sunt exportate în 30 de țări, sub diverse branduri, fiecare cu propriile specificații.

CAHM Europe SA a demarat în 2009 cu greu, cu o sumă de doar 3.830 de dolari.

„Trebuie să ai un țel, cred că asta este cel mai important (…)”, spune Andrei Severin. Și tot el mai povestește că a început afacerea în 2009 cu 3.830 de dolari și timp de jumătate de an nu a vândut absolut nimic. Crede însă că perseverența este cheia.

Își amintește că, la început, stătea nopțile să lipească etichete pe săpunurile de hoteluri, iar acum produsele lui sunt în cele mai mari hoteluri din țară și străinătate. „Dar știam atunci (când lipea etichete – n.r.) că trebuia să trec și prin etapele astea…” povestea Severin într-un interviu acordat, anul trecut, Observatorului Prahovean.

Apoi afacerea a luat amploare și, cu pași mici, a ajuns unde este acum: la o suprafață de 25.000 de metri pătrați din care 6.500 de metri pătrați de fabrică, la recunoaștere națională și internațională, la un nume greu pe piața de cosmetice din România.

Citește continuarea aici