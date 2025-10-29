Doi medici de la spitalul Bagdasar-Arseni, reținuți de procurori

Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Este vorba de o femeie în vârstă de 62 de ani (medic aflat în serviciul de gardă), cercetată penal pentru ucidere din culpă, și un bărbat de 56 de ani (medic curant), acuzat de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale.

Cei doi medici sunt acuzați de ucidere din culpă, după moartea unui pacient cu arsuri grave. Procurorii susțin că aceștia nu au evaluat corect rănile bărbatului și nu i-au aplicat tratamentele necesare, iar ulterior, unul dintre medici ar fi falsificat documente pentru a ascunde greșelile din timpul îngrijirii, potrivit digi24.ro.

n perioada 26 – 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență ‘Bagdasar-Arseni’, suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală. Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale. Omisiunile celor doi suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025,

În cauză s-a mai stabilit că, urmărind să creeze o aparență de conformitate între situația clinică reală și documentele medicale întocmite, precum și de respectare a standardelor impuse în tratamentul pacienților arși, medicul curant a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale.

Astfel, acesta a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile.

Ulterior, medicul a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării.