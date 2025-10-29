Tentativă de sinucidere în Ploiești UPDATE

Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a încercat să se sinucidă, în această seară, la Ploiești.
UPDATE Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat.
Miercuri seară, un bărbat s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc situat pe strada Măgurii din Ploiești.
Incidentula fost anunțat la 112 de către vecinul său, care l-a văzut în timp ce se urca pe pervazul unui geam.
La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și SMURD. Salvatorii încearcă să-l resciteze pe bărbat.
Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului. Potrivit unor surse, bărbatul locuia singur și ar fi suferit de depresie.
