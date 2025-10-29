În centrul Ploieștiului, un simbol unic „moare” puțin câte puțin, în fiecare zi

Peste doar câteva zile, una dintre cele mai emblematice clădiri ale Ploieștiului, Halele Centrale, împlinește 90 de ani de la inaugurarea oficială din 1 noiembrie 1935, când Regele Carol al II-lea a venit personal la eveniment. Ce ar fi trebuit să fie un prilej de mândrie și celebrare pentru orașul lui Caragiale, este, din păcate, o nouă dovadă a neputinței și a nepăsării față de patrimoniul local.

Astăzi, imobilul-monument istoric se află într-o stare avansată de degradare, iar pericolul de deteriorare ireversibilă este real. Fisuri adânci în ziduri, infiltrații masive, tencuială căzută și armături de fier la vedere, toate compun imaginea sumbră a unei clădiri care, deși adăpostește în continuare cea mai mare piață acoperită din oraș, riscă să devină o ruină în mijlocul Ploieștiului.

Urmăriți în exclusivitate, la finalul articolului, imaginile video realizate de echipa Observatorului Prahovean, care arată starea reală a Halelor Centrale din Ploiești.

O bijuterie arhitecturală uitată de timp și de autorități

Construcția Halelor Centrale a început în 1929, iar în 1934 clădirea devenea funcțională. Proiectată în stil modernist, hala impresionează prin cupola imensă, nesusținută de stâlpi, o capodoperă inginerească pentru perioada interbelică. Ultima reabilitare majoră a avut loc în anii 1983 – 1985, când acoperișul de cupru a fost înlocuit cu tablă. De atunci, timpul, ploile și lipsa investițiilor au făcut restul.

În 90 de ani, monumentul a beneficiat doar de intervenții minore, insuficiente pentru a opri degradarea. Din subsol până la acoperiș, urmele infiltrațiilor și fisurilor vorbesc despre decenii de promisiuni neîmplinite.

Proiecte ratate, bani redirecționați, oportunități pierdute

În ultimii 40 de ani, autoritățile ploieștene au vorbit despre necesitatea unei restaurări totale. S-au făcut planuri, studii, proiecte, toate rămase pe hârtie. În 2019, se vorbea despre o finanțare nerambursabilă prin Institutul Național al Patrimoniului, dar proiectul nu s-a concretizat.

În 2021, conducerea SC Hale și Piețe SA a reușit semnarea unui contract cu Compania Națională de Investiții (CNI), însă pasul decisiv trebuia făcut de Primăria Ploiești, în calitate de proprietar, care trebuia să întocmească Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).

Deși au existat fonduri alocate pentru această documentație, Primăria a renunțat la ele, redirecționând banii către altceva. Așa s-a pierdut, din nou, șansa de a salva Halele.

Astăzi, nu există o perspectivă clară: nu se știe dacă CNI va mai putea finanța proiectul, iar estimarea actuală a costurilor pentru reabilitare și consolidare depășește 38 de milioane de euro.

„Nu mai putem face doar cârpeli”

Contactat de Observatorul Prahovean, Cristian Ganea, directorul general al SC Hale și Piețe SA, spune lucrurilor pe nume:

„Bugetul societății nu ne permite mai mult de mici cosmetizări și intervenții de urgență. Din păcate, ultimul proiect care se putea concretiza prin semnarea contractului cu CNI nu s-a realizat din varii motive. Nu căutăm vinovați, dar sperăm ca soluția să fie găsită cât mai curând. Clădirea aceasta merită salvată.”

Pe acoperiș, infiltrațiile sunt vizibile din nou, iar atunci când plouă, plouă și în interior. Cupola, unică în România, e afectată de umiditate, iar cartonul original al acoperișului, vechi de 90 de ani, s-a degradat ireversibil.

Un simbol care dispare sub ochii noștri

O echipă a Observatorului Prahovean a surprins imagini exclusive din interiorul clădirii: din subsol și până pe acoperiș. Filmările arată realitatea crudă: un monument istoric care se prăbușește lent, în tăcerea și indiferența generală. În timp ce alte orașe din țară își restaurează clădirile-simbol, Ploieștiul lasă una dintre cele mai reprezentative construcții ale sale să se stingă încet, sub greutatea timpului.

Ploieștiul lui Caragiale are nevoie de fapte, nu de vorbe

La 90 de ani de la inaugurarea sa, Halele Centrale nu cer compasiune, ci acțiune. O intervenție imediată, profesionistă și completă ar putea reda orașului nu doar un monument restaurat, ci și o parte importantă din identitatea sa urbană și istorică.

Dacă nu se va acționa acum, s-ar putea ca, la următorul jubileu, să nu mai avem ce aniversa.

