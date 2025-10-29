Experiențele dureroase ale unui antreprenor la spitalul județean Ploiești

Adrian Dragomir, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori prahoveni, fondatorul termene.ro, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant privind experiențele tragice pe care le-a avut la spitalul județean de urgență din Ploiești.

”Pentru mine, Spitalul Județean Ploiești e locul unde te duci să mori. Locul unde ești tratat oribil, unde viața ta pare să nu mai conteze. Acolo mi-a murit tatăl, acum 18 ani, după trei săptămâni de reanimare și trei operații. Nu voi uita niciodată cum am fost tratați, cum ni s-a vorbit, cum a fost privit el — un om — ca un număr pe o listă. Și nici pe doamna doctor care țipa la mine întrebând cu ce mă ocup, de parcă meseria mea ar fi putut schimba felul în care se poartă cu un pacient.

E greu să pierzi un părinte la 25 de ani și să nu înțelegi nimic din ce se întâmplă. Dar și mai greu e să realizezi că, peste ani, nimic nu s-a schimbat cu adevărat. Un alt bunic, acum trei ani, a intrat în operație pentru un picior rupt. A ieșit… dar pe ușa din spate, de la morgă. Al doilea bunic care a ieșit pe acolo.

“Detaliile” pot ucide

Și atunci mă întreb: Câte rapoarte trebuie să mai fie scrise și ignorate până se schimbă ceva? Câte avertismente trebuie trecute cu vederea până înțelegem că “detaliile” pot ucide? De ce oamenii care chiar vor să repare lucrurile ajung să plece, epuizați, marginalizați, în loc să fie ascultați și susținuți? De ce, în loc să fim recunoscători celor care încearcă să aducă lumină, alegem să stingem vocea lor?

O știu pe Emilia Dumitru de ani de zile. Pentru ea, spitalul ăsta a devenit sensul vieții.

E omul care trage, care încearcă, care refuză să tacă. Și vă garantez că nu e ușor să faci asta într-un sistem care, în loc să te sprijine, îți pune piedici în fiecare zi. Ploieștiul e un oraș care a uitat să aibă grijă de oamenii lui. De la tramvaiele de acum treizeci de ani până la spitalele unde “calitatea” e doar un cuvânt într-un dosar prăfuit. Dar poate, de data asta, vocea Emiliei nu va mai fi trecută cu vederea”.

