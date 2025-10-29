De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de acord cu numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vice-premier, anunțată de premierul Ilie Bolojan. Acesta solicită premierului să retragă propunerea, motivând că numirea Oanei Gheorghiu în guvern ar compromite relația cu Statele Unite ale Americii.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.

PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Dar oare care este adevărul din spatele acestei poziții virulente pe care PSD o are împotriva acestei numiri, a Oanei Gheorghiu, în funcția de vicepremier?

Oana Gheorghiu și poziția ei anti-PSD

Oana Gheorghiu, cea care a pus bazele spitalului pentru copiii bolnavi de cancer prin forțe proprii și sponsorizări private, nu este dorită de PSD în guvernul condus de Ilie Bolojan. Firesc întrucâtva, având în vedere faptul că Oana Gheorghiu a reușit ceea ce PSD doar a promis în ultimii 35 de ani.

La începutul lunii septembrie 2025, Oana Gheorghiu scria pe Facebook:

„Când populismul nu va mai fi principala ideologie a partidului care a guvernat cel mai mult România, poate vom avea șansa unei politici responsabile.

Până atunci, asistăm la spectacolul ridicol în care cei care au creat haosul pozează astăzi în responsabili intransigenți, fără compromisuri.

Iar în acest teatru ieftin, extremiștii devin tot mai puternici, pentru că ei au avantajul de a ști să joace mai bine și de a fi mai convingători în spectacolul populist”.

Și atunci cum s-o dorească Grindeanu în guvern?

Mai mult decât atât, la jumătatea lunii iunie 2025, Oana Gheorghiu a avut o altă postare, pe aceeași rețea de socializare, anti-PSD:

„(…) Atât vreau să spun: dacă într-un guvern care ar trebui să fie chibzuit, onest și transparent vom vedea aceleași fețe de foști miniștri sau secretari de stat, care au avut deja puterea și au eșuat, care au blocat proiecte, au pierdut banii din PNRR și au pus țara pe butuci, atunci nu mai e vorba de nepricepere. Este sfidare fățișă.

Nu ai ce căuta într-un guvern nou dacă, atunci când ai fost în funcție, ai ratat reforma, ai închis uși, ai tergiversat decizii și ai lăsat proiecte bune să moară doar pentru că nu le controlai.

România nu mai are timp pentru reciclări politice.

Are nevoie de curaj, competență și responsabilitate. Nu de aceiași oameni care au dovedit deja că nu pot sau nu vor.”

Am văzut cu toții numele care sunt acum în guvern și care, pe atunci, doar se vehiculau. Și Sorin Grindeanu este unul dintre ele.

O altă postare, din 6 iunie 2025, i se adresează direct președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu:

„A zis domnul Grindeanu că niște doamne și domnișoare și-au dat cu părerea despre ce ar trebui să facă PSD, deși nu sunt susținătoare ale partidului, dar brusc par preocupate de soarta lui.

M-am regăsit în vorbele domnului Grindeanu. Doar că vreau să fie clar: nu mă preocupă soarta PSD, ci soarta României.

Pentru că, spre deosebire de domnul Grindeanu, cred că mai presus de ideologia sau partidele pe care le-aș vota eu, sunt stabilitatea și viitorul acestei țări. Și eu chiar cred că România are nevoie de un partid social-democrat autentic. Unul care să-i reprezinte cu adevărat pe cei care cred în această doctrină. Un partid care să fie condus de oameni decenți, competenți, care vorbesc nu de la înălțimea ceasului de la mână, ci cu respect și smerenie față de cetățeni.

Un partid care să înțeleagă profund nevoile reale ale oamenilor. Nu unul care cultivă aroganța, autosuficiența și disprețul față de cei care îndrăznesc să gândească altfel.

Cu atât mai mult cu cât România se află astăzi într-o situație gravă, o situație creată, în mare parte, chiar de guvernarea partidului pe care domnul Grindeanu îl conduce vremelnic.

Și să nu uit să zic partidelor pro-europene, care împart ministere și funcții zilele astea: uitați-vă la femeile competente din partidele voastre și dați-le șansa să facă treabă. E o rușine să vedem doar bărbați (de multe ori aceiași care au creat deficitul) la negocieri. Și atenție, am zis c o m p e t e n t e!”. Și, în aceste condiții, ne mai mirăm că domnul Grindeanu nu o vrea în guvern pe Oana Gheorghiu?

Și atunci, de ce nu o vrea PSD în guvern pe Oana Gheorghiu?

Poziția Oanei Gheorghiu, exprimată, asumată, a fost întotdeauna anti-corupție, anti mizeriile politice care se întâmplă în România și, într-un final, anti-PSD. Ea este femeia care a reușit să facă ceea ce PSD nu a reușit în 35 de ani de când conduce România. Și ea, femeia, le dă fiori pe șira spinării politicienilor care își apără interesele.

O astfel de prezență în Guvern este periculoasă. De ce? Pentru că nu vor putea să o înlăture pe Oana Gheorghiu cum l-au înlăturat pe Dragoș Anastasiu. Pentru că toți simt pericolul unei prezențe necorupte printre ei și le este frică de ceea ce Oana Gheorghiu ar putea face… le-ar putea face!

Și atunci? Atunci dau vina pe pericolul reprezentat de relația cu SUA deși, este evident, că Trump nu dă doi bani pe ce a spus un român despre el… Dar Oana Gheorghiu, în opinia PSD, nu trebuie să ajungă în Guvern nu pentru că este anti-Trump, ci pentru că este anti-corupție. Ceea ce politicienilor care au condus țara în ultimii 35 de ani le cam dă cu virgulă. Să vedem ce va ieși din asta. Aș fi în stare să pariez că PSD va amenința că iese de la guvernare (iar) dacă Oana Gheorghiu va fi numită vice-premier. 😉