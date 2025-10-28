O prahoveancă, vicepremier în Guvernul Bolojan

Prahoveanca Oana Gheorghiu, co-fondatoarea asociației “Dăruiește Viață”, care a construit din donații un spital pentru copiii bolnavi de cancer, va fi viceprim-ministru în Guvernul Ilie Bolojan.

Postul a rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasiu, care a demisionat în vară, în urma unui scandal de corupție. Premierul Ilie Bolojan a trimis propunerea președintelui Nicușor Dan.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Cine este Oana Gheorghiu

În 1989, Oana Gheorghiu termina cursurile Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina și se îndrepta spre facultate. O tânără plecată din comuna prahoveană Brebu, care, după cum chiar ea spunea, a avut curajul să viseze la tot ceea ce ar putea face pentru copiii bolnavi, neavând, însă, la momentul acela, curajul de a și verbaliza.

Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației „Dăruiește viața” este astăzi omul care a demonstrat că nu, nu este mai simplu să nu faci, de teamă că ai putea greși. E femeia care a strâns 53 de milioane de euro, din donații și sponsorizări, și a ridicat un spital.

„Ceea ce politicienii nu au putut, au reușit cetățenii”, spunea, în 2024, pentru observatorulph.ro, fondatoarea „Dăruiește viața”. Citește articolul integral AICI.