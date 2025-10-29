- Publicitate -
Tichetele de masă vor fi majorate

Autor: Marius Nica
Tichete de masă - de ce nu se acordă pentru toți angajații

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat majorarea valorii tichetelor de masă de care beneficiază unii angajați din sistemul privat.

”O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron” este mesajul postat astăzi pe Facebook de ministurl Muncii.

Ministrul nu a precizat însă și când se va majora valoarea tichetelor de masă, însă cel mai probabil acest lucru se va întâmpla la 1 ianuarie 2026.

Potrivit legislației, firmele pot acorda tichete de masă angajaților care au un contract individual de muncă, inclusiv cei cu normă parțială, însă nu sunt obligate de stat să facă acest lucru.

Numărul tichetelor de masă trebuie să fie cel mult egal cu numărul de zile lucrate. În perioada concediului sau zilelor libere nu se acordă astfel de beneficii. În prezent, valoarea maximă a unui tichet de masă  este de 40,18 lei pe zi.

