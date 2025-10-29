MAI: Plastifierea documentelor de stare civilă nu e legală

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au transmis că plastifierea documentelor de stare civilă nu este legală în România. Documentele plastifiate devin nule și fără valabilitate.

„Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluție pentru a ți le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naștere, de căsătorie sau dce deces.

Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule și fără valabilitate. Te poți lovi de probleme în momentul în care dorești să le folosești pentru reînnoirea cărții de identitate, de exemplu. Nulitatea documentelor o constată ofițerii de stare civilă sau funcționarii autorizați.

Ce poți să faci? Soluția este să soliciți un duplicat de la orice Serviciu Public Comunitar de Evidența Persoanelor din țară sau dacă te afli în străinătate sau de la consulatele române”, a precizat MAI pe pagina de Facebook.

Soluția pentru menținerea în bune condiții a documentelor de stare civilă ar fi, potrivit MAI, ca acestea să fie păstrate într-o folie de protecție, nu îl plastifiate.