Legea femicidului. Pedepse mai mari pentru ucigașii de femei

Astăzi a fost depus la parlament un proiect de lege, semnat de 273 de parlamentari și parlamentare, care introduce termenul de femicid. Acesta reprezintă uciderea unei femei sau fete pe criterii de gen.

Potrivit proiectului de lege, citat de hotnews.ro, femicidul reprezintă „uciderea cu intenție a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Totodată, vor fi introduse în Codul Penal circumstanțe agravante la omorul calificat, care va fi pedepsit mai dus.

Astfel, dacă proiectul va fi adoptat, femicidul ar putea fi pedepsit cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.

Inițiatoarele proiectului propun, de asemenea, ca anchetele penale să înceapă din oficiu, fără să fie nevoie de plângerea penală a victimei.