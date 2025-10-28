Criză majoră de medici la Spitalul Județean Ploiești. Secții fără gărzi

De ani buni, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești, cea mai mare unitate medicală din Prahova, se confruntă cu o criză acută de personal medical și auxiliar.

Este o realitate pe care autoritățile au încercat, în repetate rânduri, să o tempereze, însă rezultatele au fost fluctuante. Astăzi, situația este din nou critică: peste 1.200 de posturi lipsesc din organigramă.

„Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești se confruntă de ani de zile cu o criză de medici, personal medical și auxiliar.

Mai exact, cea mai mare unitate medicală din județ are, în acest moment, 2.670 de angajați, aici intră medici, asistenți, infirmieri, personal auxiliar.

Practic, spitalul înregistrează un deficit de 1.200 de posturi, conform organigramei și necesarului”, a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, managerul unității, dr. Sebastian Toma. Interviul video, la finalul articolului.

Secții unde abia se acoperă gărzile. „Există medici care uită de jurământul lui Hipocrate”

De doar patru luni la conducerea spitalului, medicul chirurg Sebastian Toma recunoaște deschis amploarea problemei, dar spune că echipa managerială a început deja să implementeze soluții concrete.

„Ne confruntăm cu un deficit mare de personal, deficit pe care am încercat, iar în mare măsură am și reușit să-l acoperim. În speță, discutăm despre secțiile de ATI, Cardiologie, Boli Interne, Urologie.

Dar avem și secții precum Urologie și Neurologie unde continuăm să avem un deficit relativ mare de personal. Am făcut demersuri către UMF-uri, spitale universitare, pentru a soluționa criza de personal.

Am reușit să identificăm medici din județ și am încheiat un contract cu un medic neurolog. Avem discuții și cu alți medici neurologi din țară care și-au dat specialitatea și care vor prelua la noi gărzi”, a explicat dr. Toma.

Chiar dacă apar semne de redresare, problemele nu lipsesc. Unele secții reușesc cu greu să-și acopere turele de gardă, iar cauzele nu țin doar de lipsa de specialiști.

„Există medici suficienți pe anumite secții ca să fie acoperite toate gărzile și să nu fie sincope. Din nefericire, există medici care uită de jurământul lui Hipocrate și aleg să se erijeze în spatele legii care prevede doar o gardă pe lună.

Sunt însă medici care, în mod curent, fac 4-5 gărzi lunar, fără ca asta să reprezinte un efort major. Aici însă, totul ține de conștiință și de vocația de medic!”, a punctat managerul spitalului.

Radiologia, o secție în suferință. „Așteptăm doi rezidenți care susțin examenul în noiembrie”

Unul dintre cele mai vulnerabile puncte rămâne Secția de Radiologie, unde lipsa de medici se resimte puternic în activitatea zilnică.

„Un deficit major avem și la Radiologie. Așteptăm doi rezidenți care urmează să susțină examenul de specialitate pe 3 și 4 noiembrie. Pentru gărzi și contracte mai avem discuții cu doi rezidenți pe care îi vom coopta în echipă.

La nivel de instituție avem 8 medici radiologi, în contract, care efectuează gărzi, dar din păcate… puține ca număr. Normalitatea unui medic este de 5 gărzi pe lună, unii fac doar o gardă!”, a precizat dr. Sebastian Toma.

Când orgoliul devine mai puternic decât datoria față de pacient

Consecințele acestui dezechilibru se resimt direct asupra pacienților. Lipsa medicilor de gardă duce, inevitabil, la redirecționarea cazurilor către alte spitale din țară.

„Din păcate, atunci când orgoliul este mai presus de jurământul sfânt depus de fiecare medic, pacienții au de suferit.

Așa se face că, atunci când nu sunt acoperite gărzile, pacienții sunt trimiși la spitale din Târgoviște sau Buzău. Iar dacă vorbim de cazuri mult mai grave, către capitală”, a concluzionat managerul unității.

Un nou început pentru cea mai mare unitate medicală din Prahova?

Dr. Sebastian Toma spune că va continua să caute soluții și să aducă specialiști în județ. Colaborările cu universitățile de medicină, deschiderea față de rezidenți și oferirea unor condiții de muncă mai bune ar putea fi, în timp, cheia redresării.

Criza de personal de la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești nu este doar o problemă administrativă, ci una care lovește direct în siguranța pacienților.

Într-un sistem medical deja tensionat, schimbarea depinde de implicarea fiecărui medic, dar și de curajul managerial de a impune normalitatea.