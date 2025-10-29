Accident cu trei mașini pe A3, sensul spre București

Traficul rutier pe autostrada A3 se desfășoară cu dificultate din cauza unui accident rutier în care au fost implicate trei mașini.

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs în zona localității Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, pe sensul de mers spre București.

Coliziune s-a soldat cu rănirea unei persoane.

În zona accidentului se circulă pe prima bandă, iar valorile de trafic sunt în creștere.

Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfătuim conducătorii auto să ruleze cu prudență sporită, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure temeinic la schimbarea direcției de deplasare.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.