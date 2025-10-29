Cum poate SGU să ridice mașinile parcate neregulamentar

Mașinile parcate neregulamentar în Ploiești sunt ridicate de Societatea de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești. Asta se pare că știu ploieștenii și SGU este „înjurată” de fiecare dată când mașinile parcate neregulamentar încurcă circulația.

Reamintim cazul, publicat de Observatorul Prahovean recent, cu mașinile parcate pe strada Rudului, în apropierea punctului de lucru al ISU Prahova. Acestea, care aproape ocupă o bandă de sens, au stârnit nemulțumirea ploieștenilor care acuză SGU Ploiești că nu le ridică.

Ceea ce puțini oameni știu este faptul că SGU Ploiești poate ridica mașini parcate neregulamentar doar în baza unei solicitări din partea organelor de poliție, fie că este vorba de Poliția Locală sau de reprezentanți ai IPJ Prahova.

Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, doar la solicitarea Poliției

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr.234/2025, angajații SGU Ploiești pot ridica mașinile doar în baza unei solicitări din partea Poliției.

Mai exact, Articolul 12 din Regulamentul anexat Hotărârii de Consiliu Local nr.234/2025 prevede că:

„Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar la solicitarea polițiștilor rutieri (din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Biroul Rutier sau Inspectoratul de Poliție a Județului Prahova – Serviciul Rutier) sau a polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești.”

Care este procedura de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar

Potrivit aceeași hotărâri de Consiliu Local (art.13), ridicarea va fi dispusă doar de polițiști.

Ridicarea va fi dispusă de către polițistii locali, polițiștii rutieri, conform competențelor ce le revin, (…).

Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare (…), cu următoarea destinație: primul exemplar către emitent, exemplar pentru reprezentantul Societății Servicii de Gospodărire Urbana”, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

În baza Dispoziției de ridicare se întocmește „Fișa vehiculului staționat și parcat neregulamentar”, de către agentul constatator salariat al SGU Ploiești.

Acesta va proceda la înregistrarea foto/video, din patru unghiuri diferite, faţă, spate și laterale, a vehiculului staționat neregulamentar și, după examinarea exterioară a acestuia, va consemna în fișă constatările depistate cu această ocazie: exemplu: usile sunt/nu sunt închise, portbagajul este/nu este încuiat, vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile, etc.

În cazul în care proprietarul/deținătorul legal al vehiculului, se prezintă în momentul în care este ridicat vehiculul, fără ca autoutilitara să se pună în mișcare, acesta are obligația de a prezenta polițistului care a dispus ridicarea acestuia, certificatul de înmatriculare al vehiculului în original, permisul de conducere și actul de identitate.

În această situație proprietarul/deținătorul legal al vehiculului va fi doar sancționat conform legii, pentru staționare neregulamentară și va achita tariful operațiunii „în curs de ridicare”, urmând ca după efectuarea plății vehiculul să fie eliberat.

Ridicarea unui autovehicul nu poate fi dispusă dacă este depistată prezența vreunei persoane în interiorul acestuia.

Așa că, în cazul în care observați mașini parcate neregulamentar, dacă doriți ca SGU Ploiești să intervină, trebuie să anunțați întâi poliția, potrivit celor transmise de reprezentanții SGU Ploiești, la solicitarea Observatorului Prahovean.