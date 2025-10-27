Mașini parcate ocupă o bandă de mers pe Rudului

Mașinile parcate pe strada Rudului din Ploiești, colț cu strada Ana Ipătescu, în apropierea postului de pompieri al ISU Prahova, ocupă o bandă de mers. Mai mult decât atât, așa cum se poate observa în imagini, sunt parcate astfel încât este obturată vizibilitatea pe trecerea de pietoni din dreptul bisericii de pe colț.

„Bună ziua! Nu am văzut niciodată vreo activitate a SGU în această zonă (pe str Rudului, vis a vis de ISU). Mai au unii puțin și parchează în mijlocul șoselei!!

Plus că este foarte periculos pt pietoni. Sunt foarte mulți care „se aruncă” pe trecere, mașinile (care merg spre centru) nu au deloc vizibilitate, nu (prea) încetinesc”, a scris un cititor la redacție.

Adevărul este că, zona respectivă este plină de mașini mai tot timpul, iar parcarea acestora pe colțul intersecției scade mult vizibilitatea și siguranța în trafic. Acolo nu ia nimeni măsuri. Poliția nu dă amenzi, SGU nu blochează roți, nu ridică mașinile parcate neregulamentar.

Atunci când se va întâmpla vreun accident din cauza modului în care acele mașini sunt „tolerate” la o asemenea parcare, cine va fi de vină? Pe de o parte cei care au parcat și, de cealaltă parte, cei care au închis ochii la un asemenea comportament, devenit deja obișnuință.

Solicităm autorităților reponsabile, pe această cale, să ia măsuri cu privire la parcarea ilegală din vecinătatea punctului de lucru ISU Prahova, de pe strada Rudului din Ploiești, colț cu strada Ana Ipătescu.

Later edit: Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești, au menționat faptul că societatea poate interveni doar în baza unei solicitări din partea Poliției.