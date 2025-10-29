De ce trebuie să ne îngrijoreze plecarea Haier și Carrefour din România

Giganții Haier și Carrefour pleacă din România. Economia țării este în declin deși nimeni nu vine să recunoască acest lucru cu subiect și predicat. Ne îndreptăm spre o criză economico-financiară poate fără precedent. Și, în timp ce populația este preocupată să arunce vina pe actuala guvernare, țara suferă efectele administrării dezastruoase din ultimii ani.

Ca parte a reorganizărilor anunțate, mari companii au început demersurile de a se retrage de pe piața românească. Este adevărat, nu doar din România se retrag, dar de ce și din România nu-și pune nimeni întrebarea?

Credeți că giganții Carrefour sau Haier pleacă din România din cauza guvernului Bolojan? Nu cumva retragerea de pe piața românească a acestor companii este efectul anilor în care s-au luat măsuri atât de proaste la nivel național încât, sufocați fiind acum de povara datoriilor, suntem nevoiți să luăm măsuri care pun pe fugă acești investitori?

Este ușor să corelăm cauză-efect în proximitate și mai greu să analizăm cauza inițială a efectelor pe care le vedem acum.

Închiderea Haier de la începutul anului anunța o criză

În caz că ați uitat, fabrica Haier s-a închis încă din ianuarie 2025, lăsând pe drumuri peste 500 de oameni. La momentul respectiv, a fost descrisă ca fiind „cea mai mare concediere colectivă din Prahova din ultimii 15 ani”.

Ceea ce se întâmplă acum, respectiv vânzarea propriu-zisă a fabricii de frigidere, în care a fost investită suma de 70 de milioane de euro, este doar lichidarea ultimelor rămășițe ale unei mari companii într-o țară care nu-i mai oferă teren propice pentru dezvoltarea afacerii.

Să ne amintim de ce au venit chinezii de la Haier în România și de ce au ales să deschidă fabrică în Prahova. Au venit în 2021 pentru că România, din punct de vedere strategic, era un teren propice pentru dezvoltarea afacerilor în regiune. Au ales Prahova pentru că apropierea de aeroportul Otopeni, principalul aeroport al țării, le facilita deplasările. În plus, România are deschidere la Marea Neagră, transportul maritim fiind, astfel, facilitat.

Au venit și, odată cu venirea lor, au fost create sute de locuri de muncă. În plus, statul a încasat taxe din desfășurarea acestei activități aici, pe teritoriul României.

Brusc, la începutul anului 2025, compania a anunțat o reducere a activității din România.

„Haier Tech şi-a anunţat intenţia de a reorganiza activităţile de producţie şi de a redimensiona temporar forţa de muncă în fabrica sa din Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova. Acest proiect se datorează condiţiilor nefavorabile de piaţă – contracţia pieţei şi scăderea cererii pe toate categoriile – care persistă, consecinţă a efectului postpandemic şi a recentei crize din Europa şi de la nivel mondial.

În combinaţie cu o rată ridicată a inflaţiei, cu creşterea preţurilor la energie şi pe lanţul de furnizori, creşteri generate de tensiunile geopolitice, mediul actual de piaţă afectează negativ operaţiunile de producţie ale companiei“, au transmis, la momentul respectiv, oficialii Haier.

Acum, în octombrie 2025, nouă luni mai târziu, Haier face ultima mișcare care o mai ținea pe piața românească: vinde fabrica de la Ariceștii Rahtivani. Acesta este semnalul clar că dorește să iasă de tot de pe piața românească.

Carrefour dă semnale că vrea să iasă din România, este începutul dezastrului economic?

Grupul Carrefour, gigantul de retail, este a doua companie mare care arată că vrea să iasă din România. Asta nu înseamnă că pleacă mâine ci doar că a început demersurile pentru a părăsi țara noastră.

Recent, presa franceză a scris despre faptul că grupul francez analizează posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România și a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători.

Imediat analiștii financiari au sesizat semnalul dat în piață de această mișcare: mediul de afaceri din România nu mai este atractiv pentru marii investitori, așa că aceștia se reorientează spre piețe mai profitabile și, totodată, mai stabile.

Dealtfel, mediul de afaceri a fost cel care a avertizat, în urmă cu mult timp, că suprataxarea aberantă instituită de stat va produce efecte invers celor așteptate. Și, iată, că se întâmplă asta!

Concurență scăzută înseamnă prețuri mai mari

În acest timp „suveraniștii” exultă. În opinia lor scăpăm de cei care „ne-au cotropit țara”, de cei care „ne iau și ne muncesc ca pe sclavi”, de cei care „au prețuri prea mari pentru buzunarele românilor”. De cei care ne inundă cu produse slab calitativ. Dar, în bucuria lor că „am învins cei care pus laba pe țara asta”, nu văd realitatea!

Odată ce un retailer, cum e Carrefour, alege să se retragă de pe piața românească, și alții îi vor urma exemplul. Și ce se va întâmpla? Nemaiexistând concurență reală, prețurile vor exploda pentru că, nu-i așa, nu prea mai ai de unde alege și ești nevoit să cumperi de la cei doi sau trei care mai rămân. La ce prețuri? La cât vor ei, pentru că nu va mai fi nimeni să vină cun preț mai mic, astfel încât să existe concurență.

Și, abia atunci, vor înțelege „suveraniștii” unde ne duce suveranismul excesiv. Și, poate, atunci ar înțelege că noi nu aveam nevoie să plece Carrefour, ci aveam nevoie să mai vină încă 40-50 de astfel de companii, pentru a exista concurență în ceea ce privește prețurile și calitatea.

Întotdeauna concurența este benefică pentru consumatori și, poate, într-un final vom ajunge și noi, ca nație, să înțelegem asta.

De ce este îngrijorătoare situația retragerii giganților de pe piața românească?

Departe de a ne bucura, ar trebui să privim cu îngrijorare ceea ce urmează. O taxare pe cifra de afaceri în loc de impozit pe profit este nesustenabilă pentru multe companii. Ceea ce înseamnă că vor fi și alții care vor urma exemplul Carrefour. De ce? Este foarte simplu: Cât ar fi românii de frumoși, deștepți și vajnici, nu vine nimeni să facă acte de caritate, cu atât mai puțin giganții internaționali.

Marile companii vin după profit, și nu pot fi condamnate pentru asta. Nu știu vreun român să fie angajat pentru a face bine unei companii. Așa că, de ce compania ar face afaceri pentru români? Simplu, nu? Nu mai este o piață bună pentru afaceri, pleacă și cu asta basta.

Problema este că, după Carrefour, cel mai probabil vor urma și alte multinaționale în perioada următoare. România nu mai poate împrumuta 50 de miliarde anual! Așa că noi, românii, avem de plată „bunăstarea” din trecut. Aceea creată de politicieni care, în goana lor după voturi, s-au bazat pe împrumuturi nu pe producție, nu pe muncă.

Și atunci este normal ca cei care nu sunt români (adică multinaționalele) să refuze să plătească proasta administrare a României din ultimii ani. Ce le rămâne de făcut? Așa cum se vede, „își iau jucăriile și pleacă” în alte țări.

Și iată cum, paradoxal, România, care beneficiază de atâtea avantaje din punct de vedere al poziției georgrafice și al infrastructurii, nu mai este atractivă pentru companii gigant. Dar aceasta este realitatea! Aceasta este realitatea pe care ne-am făcut-o singuri! Noi, cu politicienii pe care i-am ales și cu pomenile pe care le-am acceptat.

Așa că, plecarea celor două companii-gigant din România ar trebui să ne îngrijoreze, nu să ne bucure. Aceste semnale ale mediului de afaceri reflectă instabilitatea politică și economică a țării care, iată, începe să ne ardă la buzunare. Și ne va arde tot mai mult de acum încolo.

Ce rămâne în urma retragerii Haier și Carrefour de pe piața românească? Taxe mai puține colectate de stat, ceea ce înseamnă, automat, mai puțini bani la buget, și mai puține locuri de muncă. Astea sunt motive de bucurie? Eu cred că dimpotrivă! Vine criza economică. Cum ieșim din ea?