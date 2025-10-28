Grupul chinez Haier vinde fabrica de frigidere de la Ariceștii Rahtivani, a anunțat marți, 28 octombrie 2025, firma de consultanță Colliers, printr-un comunicat de presă. Colliers a fost numită consultant exclusiv pentru vânzarea fabricii Haier Tech Europe de la periferia orașului Ploiești, județul Prahova. Mandatul companiei Colliers acoperă reprezentarea intereselor Haier în identificarea potențialilor cumpărători sau utilizatori finali din sectorul de producție.

Fabrica Haier România se află pe un teren de 130.000 mp, cu o suprafață construită de 58.000 mp. Aceasta este situată în zona industrială Ariceștii Rahtivani, la mai puțin de o oră de șoseaua de centură nordică a Bucureștiului. Are acces rapid la principala infrastructură rutieră și la Portul Constanța.

Haier este o companie multinațională de electrocasnice și electronice de larg consum și un furnizor global de top de soluții pentru o viață mai bună și transformare digitală, cu o gamă largă de produse și mărci.

Ca parte a unei revizuiri globale a strategiei de afaceri, compania a decis recent să își reorganizeze activitățile de producție din Europa. Totodată, compania a întrerupt operațiunile de la fabrica din România, care au dus la vânzarea sa ulterioară.

„Fabrica Haier oferă standarde ridicate de calitate, eficiență, sustenabilitate și modularitate, ceea ce o face atractivă atât pentru investitorii strategici, cât și pentru companiile care caută o unitate de producție complet operațională, cu infrastructură modernă și spațiu de extindere.

Până în prezent, piața românească nu a cunoscut o unitate de producție care să combine această scară impresionantă cu un standard de calitate atât de ridicat și disponibilitate imediată. Suntem onorați de acest mandat și entuziasmați de oportunitatea de a debloca potențialul proiectului, contribuind la dezvoltarea comunităților Ploiești, Prahova și Aricești.

Intenționăm să abordăm această sarcină cu flexibilitate și profesionalism, urmărind să structurăm o tranzacție echilibrată care să beneficieze toate părțile implicate – vânzătorul, viitorii ocupanți și locuitorii locali”, a transmis, printr-un comunicat, Lucian Opriș, Director Proiecte Speciale, Birouri, Industrial și Logistică al Colliers.

Grupul chinez Haier a început producția în prima sa fabrică de frigidere din Uniunea Europeană, aflată în apropiere de Ploieşti, în 2021. Investiţia totală în această unitate a depășit 70 milioane euro, din care o treime a fost ajutor de stat. Haier Tech România producea aici frigidere încorporabile şi standard, pentru cele trei mărci ale Haier Europe: Candy, Hoover şi Haier.

La începutul anului 2025, Haier a închis această fabrică concediind aproximativ 500 de angajați, cea mai mare concediere colectivă din Prahova din ultimii 15 ani.