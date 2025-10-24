Carrefour se pregătește să iasă de pe piața din România

Retailerul francez Carrefour se pregătește iasă de pe piața din România. În acest scop gigantul a mandat banca de investiţii BNP Paribas să testeze interesul potenţialilor cumpărători, scrie publicația franceză L’Informe.

- Publicitate -

În Italia, compania s-a despărţit recent de reţeaua sa de 1.200 de magazine (dintre care 900 în franciză), vândută către New-Princes Group.

Ieşirea din Polonia şi Argentina este, de asemenea, în pregătire: Carrefour a mandatat JP Morgan pentru a vinde activităţile din Polonia, iar Deutsche Bank a fost desemnată pentru a gestiona procesul din Argentina.

- Publicitate -

Carrefour a intrat pe piața locală în 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket din cartierul Militari, București. Compania a fost printre primii retaileri internaționali care au investit în comerțul modern din România.

Conform datelor publicate de Profit.ro, vânzările Carrefour în România au atins 2,29 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului, marcând o creștere modestă, de 1,9% față de aceeași perioadă din 2024. În trimestrul al treilea, însă, ritmul de creștere s-a temperat considerabil, pe fondul măsurilor de austeritate adoptate în vară, care au afectat încrederea consumatorilor.

Pe plan local, Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri ca cifră de afaceri, cu venituri anuale de peste 3,5 mld. euro. Compania operează pe plan autohton peste 450 de magazine sub mai multe formate.