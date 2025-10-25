Ce riști dacă modifici acoperișul casei fără autorizație

Mulți români doresc să-și facă modificări în propria locuință și nu de puține ori aceștia au aflat că au nevoie de autorizație de contruire pentru modificări minore. Astfel, în cazul acoperișului, de exemplu, simpla modificare volumetrică fără autorizație, atrage după sine amenzi.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, orice modificare importantă a unei clădiri – de la ridicarea unui imobil nou până la schimbarea formei acoperișului – trebuie să aibă autorizație de construire. Acest document este emis de primărie și conferă dreptul de a efectua lucrări în mod legal.

Astfel, dacă modifici structura, înălțimea sau forma acoperișului, ai nevoie de autorizație. Excepție fac doar lucrările de reparație care nu schimbă forma acoperișului. Din acestea fac parte înlocuirea țiglei, a șarpantei deteriorate sau refacerea hidroizolației. Aici, legea permite executarea lucrărilor fără autorizație, atât timp cât nu sunt aduse modificări de structură sau volumetrie.

Ce se întâmplă dacă vrei să transformi podul în mansardă

Dacă vrei la propria casă să transformi podul în mansardă, ai nevoie de autorizație de construire. Autorizația este obligatorie. În lipsa ei, inspectorii primăriei sau cei ai Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pot opri imediat lucrările, iar proprietarul riscă sancțiuni severe.

Dacă transformi podul în mansardă, se consideră că ai efectuat o construcție neautorizată. Amenzile pentru construcțiile neautorizate variază, în funcție de gravitatea faptei, între 10.000 și 100.000 de lei.

În anumite cazuri, autoritățile pot dispune și măsura demolării construcției ilegale, dacă aceasta nu poate fi legalizată ulterior. Proprietarii trebuie să suporte și costurile aferente readucerii clădirii la starea inițială.

Care sunt pașii legali pentru transformarea podului în mansardă

Pentru transformarea podului în mansardă fără a avea parte de amenzi, proprietarii trebuie să urmeze pașii legali. Totul începe cu obținerea certificatului de urbanism de la primărie, document care stabilește condițiile și avizele necesare pentru proiect.

După emiterea certificatului de urbanism, trebuie contactat un proiectant autorizat, care va elabora planurile tehnice pentru noul acoperiș sau mansardă.

După obținerea tuturor avizelor cerute de lege, dosarul complet se depune la primărie, la biroul de urbanism.

Primăria are obligația de a elibera autorizația de construire în maximum 30 de zile de la depunerea documentației. Autorizația este valabilă 24 de luni, iar dacă lucrările nu pot fi începute în acest interval, poate fi prelungită o singură dată, pentru încă 12 luni.