Tânăr depistat cu droguri asupra lui la Gara de Sud din Ploiești

Un tânăr în vârstă de 32 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat la Gara de Sud din Ploiești cu substanțe posibil interzise asupra lui de către jandarmii grupării mobile Matei Basarab Ploiești. 

„În această dimineață, în jurul orei 09:00, un echipaj de jandarmi din cadrul Grupării de Mobile „Matei Basarab” Ploiești, aflat în misiune de patrulare în zona Gării de Sud, a observat un bărbat care manifesta un comportament suspect.

În urma legitimării și a controlului corporal efectuat, asupra acestuia a fost găsit un plic ce conținea o substanță vegetală de culoare verde-olive, cu posibil efect psihoactiv.

În timpul intervenției, individul (32 de ani) a devenit recalcitrant, fiind necesară imobilizarea și încătușarea acestuia, conform procedurilor legale”, au precizat reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Bărbatul a fost condus la sediul secției de Poliție, unde au fost întocmite actele de sesizare în conformitate cu Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Plicul cu substanța suspectă și dosarul cu actele de constatare au fost predate organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor.

