Noi medalii pentru Ioana Denisa Călugăreanu la șah

Ioana Denisa Călugăreanu, eleva de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Ploiești, a urcat din nou pe podium la Campionatele Naționale Individuale de Juniori U8–U20 la șah rapid și blitz.

Evenimentul a avut loc în perioada 17-19 octombrie, în stațiunea Amara și a fost organizat de ACS Satori Art Slobozia, în parteneriat cu Federația Română de Șah.

Ioana Denisa Călugăreanu este elevă în clasa a X-a, Științele Naturii, la Colegiului Național Pedagogic Regina Maria Ploiești a obținut medalia de argint la șah blitz și medalia de bronz la șah rapid, la categoria ei de vârstă.

Cu aceste două medalii, Ioana Denisa Călugăreanu, totalizează șapte clasări pe podium la Campionatele Naționale Individuale și pe Echipe, organizate de Federația Română de Șah Șah( patru aur, două argint, una bronz).

În perioada 28 octombrie – 8 noiembrie, tânăra va reprezenta România la Campionatul European de Șah, la categoria fete 16 ani, care se va desfășura la Budva, Montenegro.