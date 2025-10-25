Proiectul care reintroduce bursele de excelență, amânat din nou

Proiectul de lege care prevede reintroducerea burselor de excelență olimpică și revenirea la vechea formulă de calcul a plății cu ora pentru profesori, a fost amânat pentru a cincea săptămână consecutiv în plenul Camerei Deputaților. Documentul figurează din nou pe ordinea de zi pentru luni, 27 octombrie, în dezbatere, și miercuri, 29 octombrie pentru votul final.

- Publicitate -

Potrivit edupedu.ro, actul este trecut, ca și în ultimele săptămâni, „sub rezerva depunerii raportului” din partea Comisiei pentru muncă, care nu a transmis nici acum, oficial, raportul adoptat cu amendamentele parlamentarilor PSD.

Potrivit amendamentelor inițiate de deputații PSD Mihai Ghigiu și Adrian Solomon, ar urma să fie reintroduse bursele de excelență olimpică I și II, acordate elevilor premiați la olimpiade școlare internaționale sau naționale, dar și la competiții sportive internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursele au fost eliminate prin Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

- Publicitate -

Aceleași amendamente mai prevăd posibilitatea suplimentării burselor din fonduri locale, dar și readucera plății cu ora a profesorilor la formula anterioară „Legii Bolojan”.

Reamintim, Ministrul Educației, Daniel David, spunea, în vară, că olimpicii „își pot da singuri bursă din premiul primit”, după eliminarea burselor de excelență olimpică. Acesta a anunțat, zilele trecute, că are în plan să le reintroducă și că sunt o prioritate „pe termen foarte scurt”.

„Prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt bursele studenților și bursele olimpicilor, trebuie să analizăm plata cu ora în preuniversitar și, foarte important, să deblocăm posturile cu încadrare în buget”, a declarat, pe 23 octombrie, Daniel David.