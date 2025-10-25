Ploieștiul se pregătește pentru Festivalul Internațional de Teatru

Ploieștiul se pregătește pentru cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Toma Caragiu”, eveniment devenit reper al vieții culturale prahovene. Tema ediției de anul acesta este „Căutare”.

Organizat de Teatrul „Toma Caragiu”, festivalul se va deschide miercuri, 5 noiembrie, cu spectacolul „…Escu”, o coproducție a Teatrului „Stela Popescu” București și a Teatrului Național „Satiricus” Chișinău, în regia lui Alexandru Grecu și Cristian Sofron.

A doua zi, 6 noiembrie, publicul se va întâlni cu spectacolul „Despre tandrețe”, o producție a Teatrului „George Ciprian” Buzău, în regia lui Vlad Trifas.

Potrivit Mihaelei Rus, directorul teatrului ploieștean, în festival se vor succeda spectacole deja cunoscute în lumea iubitorilor de teatru, spectacole premiate și cu semnătură regizorală puternică. Vineri, 7 noiembrie, „Don Quijote”, producție a Teatrului ACT București, în regia lui Alexandru Dabija, o reinterpretare profundă a mitului visătorului care refuză conformismul lumii.

„Dragoste”, după povestiri de A. P. Cehov, se va juca sâmbătă, 8 noiembrie , ora 15.00, sala Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești; o producție Unteatru și Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea, un spectacol cu și despre „oameni iubire”.

Ediția se va încheia duminică seară, 9 noiembrie, cu spectacolul „Gaițele”, în regia lui Cristi Juncu, o producție a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.Comedia lui Alexandru Kirițescu va confirma vitalitatea textelor clasice atunci când ele întâlnesc creatorii și artiștii potriviți.

Unul dintre elementele definitorii ale ediției din 2025 va fi deschiderea spațiului urban, către publicul care trăiește teatrul nu doar în sala de spectacol, ci și în aer liber.

Compania egipteană International Show Parade aduce la Ploiești energia hipnotică a dansului sufit prin spectacolele „Tannoura Dance”, prezentate în 7, 8 și 9 noiembrie, atât pe pietonala „Toma Caragiu”, cât și în Parcul Nichita Stănescu.

De asemenea, formația spaniolă Kalimba Batucada va însufleți orașul în festival cu ritmul și exuberanța ritmurilor sale, printr-o serie de reprezentații energice și colorate, desfășurate între 7 și 9 noiembrie.

Tot în cadrul festivalului, lansări de carte vor aduce literatura și critica teatrală în prim-plan.