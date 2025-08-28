- Publicitate -
Toma Caragiu

Toma Caragiu a devenit, post-mortem, Cetățean de Onoare al Ploieștiului

Observatorul Prahovean
Data:

Data:

Marelui actor, Toma Caragiu, i-a fost conferit, post-mortem, titlul de “Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești”. Evenimentul a avut loc joi, 28 august, în plenul Consiliului Local Ploiești.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Ploiești, conferirea acestui titlu vine să marcheze, anul acesta, împlinirea a 100 de ani de la nașterea actorului.

Toma Caragiu, născut la data de 21 august 1925, și-a legat formarea și începuturile carierei artistice de Municipiul Ploiești. Provenit dintr-o familie stabilită aici în copilăria sa, el a fost format intelectual și artistic în școlile ploieștene, inspirându-se din viața și spiritul orașului.

După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București (1951), Toma Caragiu a revenit la Ploiești, unde, începând cu anul 1953, a activat la Teatrul de Stat. Prezența sa pe scena ploieșteană a contribuit decisiv la creșterea calității spectacolelor și la consolidarea instituției teatrale locale. Publicul ploieștean l-a adoptat cu entuziasm, iar prin talentul și profesionalismul său, actorul a devenit o figură centrală a vieții culturale a orașului.

Chiar și după transferul său la Teatrul de Comedie din București (1957), Toma Caragiu a păstrat o legătură constantă cu Ploieștiul, evocând în numeroase rânduri faptul că umorul și spiritul comunității ploieștene i-au servit drept sursă de inspirație artistică.

Toma Caragiu a ridicat nivelul artistic al Teatrului din Ploiești și a creat o legătură durabilă între instituție și public, iar prin cariera sa națională, a arătat că Ploieștiul este un centru de cultură și a subliniat rădăcinile sale în oraș.

Acordarea titlului reprezintă o recunoaștere a valorii sale și o restituire morală pe care comunitatea ploieșteană o datorează unuia dintre cei mai de seamă fii ai săi.

