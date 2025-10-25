- Publicitate -
Ziua Armatei la Ploiești. Ceremonii militare la Monumentul Vânătorilor

sursa foto: Consiliul Județean Prahova

Astăzi la Ploiești, la Monumentul Vânătorilor din fața Gării de Sud, a fost sărbătorită Ziua Armatei. 

Ceremonii militare similare au avut loc și în capitală și marile orașe din țară, dar și în la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

”După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa”, au transmis reprezentanții MApN.

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române pentru că la aceeași dată, în anul 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă.

Evenimentul a încununat astfel lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, iar șefii de atunci ai Armatei s-au străduit să obțină victoria chiar de ziua Regelui Mihai I.

