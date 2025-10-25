Premiul „Regina Maria” duminică, la Hipodromul Ploiești

Duminică, 26 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, Hipodromul Ploiești găzduiește o nouă reuniune hipică a cărei principală cursă a zilei va fi cea de galop de la ora 10:55. Câștigătorului acesteia îi va fi înmânat Premiuel „Regina Maria”. Reuniunea de duminică este organizată de CSM Ploiești sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti şi a Primăriei Municipiului Ploieşti, în parteneriat cu Jockey Club Român.

- Publicitate -

Evenimentul are în program cinci curse, patru de trap şi una de galop. Principala întrecere a zilei fiind chiar cursa de galop programată la ora 10:55 şi dotată cu Premiul „Regina Maria”. O cursă ce marchează împlinirea a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria a României (29.10.1875-29.10.2025), care a fost o mare iubitoare a sportului hipic.

Dintre celelalte întreceri ale zilei, iese în evidenţă Premiul României la Trap I, cursă „open” din clasa gold programată la ora 11:20. Reuniunea va fi deschisă la ora 10:00 de Premiul Selenar, urmată, la 10:25, de Premiul Arcul de Triumf, ambele de trap. După cele două curse principale ale zilei, evenimentul hipic se închide la ora 11:45 cu Premiul Speedy Nobel, la trap.

- Publicitate -

Ca de obicei, pentru cei mai mici dintre spectatori va fi amenajat un „fun corner”.

Aici, cei mici aceştia vor putea desena sub atenta supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom, dar şi, la fel ca la precedentele reuniuni din luna septembrie, va exista şi o zonă dedicată activităţilor sportive (badminton, tenis de masă, minibaschet şi minifotbal)!

Totodată, cu prilejul reuniunii de duminică, Hipodromul Ploieşti continuă parteneriatul cu Crucea Roşie Prahova, a cărei campanie de informare împotriva consumului de droguri în rândul tinerilor se desfăşoară şi în acest an.

Partenerii reuniunii hipice de duminică sunt: Jockey Club Român, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, Supermarket La Cocoş, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Prahova, Radio Prahova, Retro Cars România, Centrul de Echitaţie „Luna Horse”, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti şi Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti.

- Publicitate -

Prețul unui bilet la reuniunea de duminică este de 5 lei, copiii sub 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi având accesul gratuit.