Recomandări ANPC de Black Friday

Reducerile de Black Friday sunt tentante, în condițiile în care în anumite cazuri prețurile scad și cu 70%. „Uneori este prea frumos ca să fie adevărat”, avertizează ANPC, care a lansat un set de recomandări pentru consumatori.

- Publicitate -

Desigur, Black Friday nu este singura zi din an în care atenția consumatorilor este pusă la încercare, spun inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

„Recomandăm consumatorilor care urmăresc creatori de conținut/influenceri să fie atenți la conținutul promovat, întrucât creatorii de conținut au obligația de a menționa clar când o postare are scop comercial”, este sfatul ANPC.

- Publicitate -

Listă de cumpărături și limită de cheltuieli

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat un set de recomandări pentru consumatori.

„Desigur, Black Friday nu este singura zi din an în care atenția consumatorilor este pusă la încercare”, susține ANPC, care a lansat un set de recomandări pentru consumatori.

„Planificați-vă cumpărăturile: Pentru o gestionare echilibrată a bugetului, consumatorii sunt sfătuiți să își contureze lista de achiziții și să își fixeze o limită de cheltuieli”, este prima recomandare a ANPC.

- Publicitate -

Recomandări ANPC pentru Black Friday

Consumatorii sunt îndrumați să verifice site-ul înainte de a plasa comanda:

Date de identificare ale companiei:

– denumirea completă a companiei

– codul unic de înregistrare (CUI)

- Publicitate -

– numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și sediul social

Date de contact

– număr de telefon funcțional

– adresă de e-mail asociată domeniului site-ului

- Publicitate -

– formular de contact

Politici clare:

– linkuri vizibile către termeni și condiții

– politica de retur

- Publicitate -

– politica de confidențialitate

Cum vă puteți feri de țepe

ANPC recomandă consumatorilor să compare prețurile abia după parcurgerea unor pași importanți.

Să verifice prețurile obișnuite pentru articolele dorite pentru a ști dacă o ofertă de Black Friday este într-adevăr una reală.

Reducerile de preț trebuie să se bazeze pe cel mai mic preț real aplicat în ultimele 30 de zile. Prețul final trebuie prezentat în avans, incluzând toate taxele și comisioanele previzibile.

„Indiferent de perioada de reduceri pe care alegeți să o valorificați, ANPC vă îndrumă să analizați, comparați și cumpărați informat”, este sfatul ANPC.