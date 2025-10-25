UE ar putea renunța la schimbarea orei de anul viitor

Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a readus în atenție săptămâna aceasta eliminarea schimbării orei în Uniunea Europeană. Potrivit publicației spaniole EFE, Sanchez a amintit că propunerea Spaniei în cadrul Consiliului de Mediu și Energie al UE vizează eliminarea schimbării sezoniere a orei și că „84% dintre cetățenii europeni” susțin această măsură.

Propunerea de eliminare a schimbării orei ar fi fost discutată formal luni, 20 octombrie 2025, în cadrul reuniunii Consiliului de Transport, Telecomunicații și Energie, la care participă miniștrii responsabili din cele 27 de state membre. Președintele guvernului, Pedro Sánchez, a subliniat necesitatea eliminării schimbării orei în UE, fără a preciza dacă Spania ar opta pentru ora de vară sau cea de iarnă.

Surse guvernamentale au reiterat argumentele lui Sánchez și au precizat că 66% dintre spanioli susțin măsura. Planificarea actuală a UE privind schimbarea orei se încheie în 2026, iar guvernul consideră că acesta este momentul oportun pentru a relua discuția.

Acum este momentul potrivit

Teresa Ribera, vicepreședinta executivă pentru Tranziție Curată, Justă și Competitivă a Comisiei Europene, a afirmat că acesta este „momentul potrivit” pentru a propune sfârșitul schimbării orei în Uniunea Europeană (UE).

2026 va fi ultimul din calendarul comunitar care stabilește zilele schimbării orei pentru statele membre, astfel că „dacă dorim să adoptăm o abordare diferită, în care orele să nu mai fie schimbate”, deciziile trebuie luate acum, a explicat Ribera, după participarea la forumul World in Progress de la Barcelona.

Ribera a subliniat că propunerea președintelui guvernului spaniol, Pedro Sánchez, de a pune capăt definitiv schimbării orei în Europa, „are sens”. Ribera a amintit că în 2018 a avut loc o consultare neobligatorie, în care 84% dintre europeni și 93% dintre spanioli s-au pronunțat pentru eliminarea acestei practici.

„Premisele privind consumul de energie și parametrii orari din criza energetică a anilor ’70, pe baza cărora s-au conceput soluțiile energetice atunci, nu mai sunt aceleași astăzi”, a adăugat Ribera.

Sursa: Mediafax