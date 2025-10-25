Traficul rutier este oprit pe ambele benzi ale DN1, sensul de mers Ploiești-Brașov, în zona localității Nistorești, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate cinci mașini

- Publicitate -

Potrivit primelor informații transmise de centrul Infotrafic al Poliției Române, în coliziune au fost implicate două autoturisme.

Accidentul s-a produs într-o zonă în care sunt montate despărțitoare de sens.

- Publicitate -

Se estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 13.20.

„La fața locului acționează polițiștii rutieri, echipaje de prim-ajutor și pompierii, care intervin pentru acordarea de îngrijiri medicale persoanelor implicate și pentru eliberarea carosabilului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele care au dus la producerea evenimentului rutier.

- Publicitate -

UPDATE: Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit, la data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 12.30, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, care sesiza producerea unui accident de circulație pe DN1, la km 99+900, pe raza localității Nistorești.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 44 de ani. În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat înainte, intrând în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 32 de ani.

Acesta, la rândul său, a fost împins și a intrat în contact cu o motocicletă condusă de un bărbat de 53 de ani, precum și cu un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani. De asemenea, un alt autoturism, condus de un bărbat de 40 de ani, ar fi fost atins ușor în partea din spate, fără a rezulta pagube materiale semnificative.

- Publicitate -

În urma coliziunilor succesive, o pasageră aflată într-unul dintre autoturisme a suferit vătămări corporale, fiind transportată la spital pentru investigații medicale. Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Traficul a fost reluat în jurul orei 14,25.