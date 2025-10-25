- Publicitate -
BNR lansează prima monedă colorată din istoria României. Cum arată

moneda colorata bnr

Banca Națională a României (BNR) lansează, în circuitul numismatic, prima monedă colorată din istoria României. 

Începând cu data de 27 octombrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Metaltombac cuprat
Valoare nominală1 leu
Titlu
Formărotundă
Diametru37 mm
Greutate23,5 g
Cantzimțat
Calitateproof


Aversul monedei prezintă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „1 LEU”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul, numele lui Lucian Blaga și anii între care acesta a trăit „1895” și „1961”.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.

