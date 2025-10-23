E oficial: ploieștenii i-au plătit datoria personală a viceprimarului Săraru (AUR)

Ploieștenii i-au plătit o parte din datoriile personale ale viceprimarului AUR, Alexandru Săraru. Astăzi, Primăria Ploiești a fost executată silit ca ”terț poprit” și a plătit executorilor judecătorești peste 13.000 de lei.

Primăria Ploiești a plătit astăzi, de la bugetul local, adică din taxele și impozitele cetățenilor, o datorie care a fost făcută, pe persoană fizică, de viceprimarul Alexandru Săraru.

Așa cum Observatorul Prahovean a dezvăluit, în exclusivitate, zilele trecute, edilul AUR a acumulat datorii de peste 20.000 de lei în urma contractării a două credite în anul 2022.

Pentru că a reușit să convingă un funcționar al Primăriei Ploiești să nu-i pună poprire pe salariu, așa cum a dispus instanța, viceprimarul încasând și indemnizația ”cash”, Municipalitatea a ajuns să fie executată silit, ca terț poprit.

Surse din instituție au confirmat că, astăzi, a fost semnat ordinul de plată pentru suma de aproximativ 13.000 de lei, reprezentând o mare parte din datoria personală a viceprimarului Săraru. De asemenea, alți 8.000 de lei i-au fost opriți edilului pe ștatul de plată.

În ceea ce privește modalitatea de recuperare a prejudiciului, surse din Primăria Ploiești susțin că lui Săraru i se va reține în continuare 50% din salariu până la acoperirea sumei. Iar în cazul în care acesta nu va mai fi pe ștatul de plată al Municipalității, Săraru va fi acționat în instanță.

Reamintim că, atunci când a fost contactat de Observatorul Prahovean, viceprimarul Alexandru Săraru a transmis următorul mesaj: ”Datele la care faceți referire sunt informații personale și confidențiale, protejate de legislația privind protecția datelor. Faptul că acestea au ajuns în posesia presei ridică semne serioase privind o posibilă scurgere de informații din cadrul Primăriei Ploiești, aspect pe care îl voi sesiza autorităților competente. Nu am nimic de ascuns, dar consider inacceptabilă divulgarea de date private”.

UPDATE Reacția primarului Polițeanu