Adrian Ancuța și povestea primului teatru privat din Ploiești

Adrian Ancuța este numele de care se leagă teatrul pentru copii în Ploiești. Teatrul Ancuța a fost înființat în urmă cu peste 20 de ani și, de atunci, mii de copii i-au trecut pragul pentru a desluși tainele scenei. Și an de an, tot mai mulți se bucură de ceea ce Teatrul Ancuța aduce la Ploiești: cursuri pentru copii, spectacole, ateliere și nu numai.

Adrian Ancuța a jucat pe cele mai mari scene ale teatrelor din țară, a jucat la Constanța și la București, la Odeon. Dar, în cele din urmă, a venit la Ploiești, urmându-și jumătatea ploieșteancă. Împreună, au deschis aici Teatrul Ancuța, un „teatru altfel”, primul teatru privat din Ploiești. Acesta se dedică activităților pentru copii și adolescenți, ajutându-i pe aceștia să deslușească tainele scenei și le cultivă educația artistică.

Cel mai recent spectacol-atelier a fost „Sărbătoarea Dovlecilor”, pe 17 octombrie, care s-a jucat cu sala plină de părinți și copii costumați. Spectacolul a fost unul interactiv, la care copiii au participat până la final. După spectacol, în curtea Cercului Militar, cei mici au fost așteptați cu dovleci, pe care i-au decorat așa cum și-au dorit.

„Nu, nu a fost de Halloween. Încercăm să îi aducem pe copii spre noi, spre români și spre tradițiile noastre”, a povestit Adrian Ancuța. Așa că cei mici n-au avut parte de un spectacol-poveste de Halloween, ci de o poveste despre dovleci care prind viață. Au văzut o poveste în care apare și lupul, dar un lup altfel decât lupul rău din poveștile pentru copii. A fost un spectacol de la care cei mici au plecat cu zâmbetul pe buze și cu senzația că „a durat prea puțin”.

Cine este Adrian Ancuța și cum a ajuns el din Bucovina la Ploiești

„Sunt ploieștean din Bucovina”, spune Adrian Ancuța râzând. Îți aduce aminte cu emoție de datinile și obiceiurile copilăriei, de ritualurile din locurile natale. Și nu-și explică cum, de acolo, dorința de a deveni actor. Nu-și explică, nici până în ziua de astăzi chemarea pe care a simțit-o dintotdeauna.

Probabil, dorința lui de a atrage copiii spre tot ceea ce este autentic românesc vine tot din copilăria sa din Bucovina, din datinile și obiceiurile la care a luat parte. De acolo i-a rămas, cel mai probabil, și sensibilitatea pe care o transpune în tot ceea ce face în teatrul său de la Ploiești.

A simțit, de când se știe, chemarea scenei de teatru. „În loc să mă fac preot, cum spusese părintele care m-a botezat, am ajuns actor. Asta cu preoția am aflat-o după ce deja eram student la teatru. (…) Acum mă văd preot, dar atunci nu mă vedeam…”, povestește actorul.

A făcut liceul la secția de matematică-fizică, la Câmpulung Moldovenesc. A urmat admiterea la Politehnica de la Iași, specializarea inginer construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, „asta pentru că la teatru erau doar două locuri, nici nu mă gândeam…”. A făcut și armata, unde a descoperit că-i place disciplina.

Adrian Ancuța și povestea ambiției pentru un vis

Evenimentele din decembrie 1989 l-a prins ca tânăr angajat, cu studii medii, la Teatrul din Constanța. Ajunsese acolo, printr-un complex de împrejurări (semăna fizic cu directorul teatrului și era nevoie de o sosie a acestuia într-un spectacol), după ce fusese angajat la Șantierul Naval de la Constanța. „Am pornit în viață de sub nivelul mării”, spune Adrian Ancuța despre el, ținând cont de modul în care a ajuns să practice ceea ce și-a dorit dintotdeauna: teatru.

A început să se gândească la facutatea de teatru pe la 22 de ani. „Am dat de cinci ori la Institut (Institutul de Teatru și Film de la București – n.r.) și n-am intrat… Erau doar două locuri pe atunci. Era o nebunie să faci asta pe atunci, trebuia să nu ai toate țiglele pe casă. (…) Plus că eu am avut norocul să-i am concurenți pe Ștefan Bănică Jr., pe Florinel Piersic, pe Mihăiță Constantin… numai copii de actori”, își aduce aminte Adrian Ancuța.

Facultatea a făcut-o, într-un final, la privat, după 1990, la Universitatea Ecologică, clasa profesorilor Marcel Iureș și Alexandru Dabija. Acolo, spune el, a cunoscut un fel de maturizare ca actor pentru că juca pe scenă cu mult timp înainte.

Copiii i-au schimbat radical viața

A jucat pe scene mari din București și a dezvoltat proiectul de teatru alternativ. Dar, odată ce au apărut copiii în viața lui, viziunea asupra vieții i s-a schimbat radical „Am început să văd viața altfel”, spune el. Și s-a concentrat și pe alte lucruri. „De acolo a pornit totul. Mi-am dat seama că nu puteam să dau tot Florin Piersicului din mine”, spune el amuzat.

Ambele sale fete, pentru că are două fete, s-au născut la Covasna. Acolo a înființat și teatrul prima dată. Între 1997 și 2004 și-a desfășurat activitatea la Sfântu Gheorghe. Ulterior, în 2005, s-a mutat cu familia la Ploiești și a înființat Teatrul Ancuța.

De atunci călăuzește pașii tinerilor ploieșteni în debutul lor actoricesc, având deja, din foștii elevi, oameni care joacă pe marile scene din România.

Teatrul Ancuța este viața familiei Ancuța. Adrian, împreună cu soția și cele două fete, aduc, cu fiecare curs, cu fiecare activitate, cu fiecare spectacol realizat, teatrul mai aproape de copiii din Ploiești. Au reușit să-și facă un nou sediu, într-o clădire unde se vor ține cursurile pentru copii și, periodic, organizează diverse activități.

Teatrul Ancuța, un complex de activități pentru copiii din Ploiești

La Teatrul Ancuța, pe lângă cursurile de actorie, copiii au parte și de diverse alte activități. Are și centru educațional, în regim de „școală după școală”. Închiriază costume, organizează petreceri aniversare, tabere și activități de vacanță.

Pentru a putea cuprinde toate acestea, colaborează cu artiști pentru diverse proiecte și workshop-uri, cu ONG-uri și companii. Astfel, au reușit să se dezvolte și să-și facă un nume de referință în viața din Ploiești.

Puțini sunt cei care nu au auzit de Teatrul Ancuța și, foarte mulți, îl cunosc din mai multe perspective. Prin colaborările cu diverse instituții publice, au dus teatrul în satele Prahovei. Astfel, și copiii de acolo au acum posibilitatea de a lua contact cu o lume care, în mod normal, nu le-ar fi prea ușor accesibilă multora.

De fiecare dată, la activitățile lor, sălile sunt pline, fie că este vorba de spectatori sau participanți activi la acestea.

Adrian Ancuța a renunțat la strălucirea marilor scene naționale și a ales să fie aproape de familia sa. Prin ceea ce face însă aici, la Ploiești, își urmează însă chemarea și, întrucâtva, o îmbină cu menirea pe care simte că o are referitoare la apropierea de oameni. El face teatru pentru copii și, poate, în acest fel își lasă amprenta mai puternic în societate, contribuind la dezvoltarea generațiilor următoare.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Teatrul Ancuța și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Teatrului Ancuța nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.