55 de milioane de euro pentru dizabilități în Prahova

Câte persoane cu dizabilități sunt în Prahova și cât plătește statul indemnizații? Este întrebarea atunci când vine vorba despre ajutoarele acordate de statul român, sau de „banii de la buget”, cum se spune.

- Publicitate -

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova, la finalul lunii august 2025, erau în evidențe 38.006 persoane, încadrate cu diferite grade de handicap.

Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), în luna august 2025 au fost efectuate 68.277 de plăți către beneficiari pentru diverse grade de handicap.

- Publicitate -

Ce înseamnă „buget complementar”

Diferența este de 30.000 de beneficiari, pentru care DGASPC ne-a furnizat următoarea explicație:

„Bugetul complementar este o sumă de bani, pe care familia o primește lunar pentru persoana care are încadrare în grad de handicap accentuat. Diferența care apare între datele DGASPC și AJPIS este reprezentată de aceste bugete complementare. (…) O persoană încadrată cu grad de handicap primește o singură indemnizație pentru încadrarea în grad de handicap, aferentă gradului, și buget complementar, după caz. (…) De la gradul de handicap accentuat în sus se primește și buget complementar”, au detaliat reprezentanții DGASPC Prahova.

Concret, „bugetul complementar” este suma acordată de stat pentru familia sau reprezentantul legal al persoanei încadrată cu grad de handicap.

- Publicitate -

În Prahova, totalul plăților, reprezentate de cele către persoanele cu grad de handicap, plus bugetele complementare, se ridica, la finalul lunii august 2025, la 23.271.769 de lei. La aceasta se adaugă suma de 55.860 de lei, reprezentând „alte plăți”, cum ar fi, de exemplu, abonamentul pentru tren sau transportul public în comun.

Cum această sumă este raportată pentru o singură lună și, cu mici variabile, media se păstrează, în linii mari, tot în jurul aceleiași valori, pentru un an de zile, totalul plăților cuvenite persoanelor încadrate cu grad de handicap se ridică la, aproximativ, 280 de milioane de lei anual, adică peste 55,5 milioane de euro.

Câți beneficiari ai indemnizațiilor pentru handicap sunt în Prahova, în mediul urban

Prahova are 14 orașe: Azuga, Băicoi, Boldești-Scăeni, Breaza, Bușteni, Câmpina, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlați, Vălenii de Munte și Ploieștiul, care este municipiu reședință de județ.

- Publicitate -

Potrivit datelor disponibile pe site-ul AJPIS, în acestea se regăsesc, fără municipiul Ploiești, 14.390 de beneficiari ai indemnizațiilor pentru un anumit grad de handicap. Subliniem faptul că numărul de beneficiari nu este egal cu numărul persoanelor încadrate cu grad de handicap deoarece beneficiari sunt și persoanele sau familiile care primesc buget complementar.

Concret, pentru mediul urban din județul Prahova, statul plătește în fiecare lună indemnizații de handicap în valoare de 4.924.746 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Ploieștiul figurează pe liste cu un număr de 19.284 de persoane pentru care se plătesc indemnizații de handicap, adică se situează în media județului, de 5% din populația totală a municipiului. Pentru beneficiarii indemnizațiilor de handicap, Primăria Ploiești plătește lunar aproximativ 6.425.200 de lei, cât a plătit în luna august 2025.

- Publicitate -

Câți beneficiari ai indemnizațiilor pentru handicap sunt în Prahova, în mediul rural

În luna august 2025, în zona rurală din Prahova, figurau 34.603 beneficiari ai indemnizațiilor de handicap, fie că este vorba de beneficiarii direcți sau de cei ai bugetului complementar.

Pentru aceștia, primăriile comunelor au alocat, din fondurile de la buget, un total de 11.905.693 de lei, echivalentul a aproximativ 2.367.000 de euro.

Care este situația în câteva din comunele din Prahova

În comuna Colceag, de exemplu, în luna septembrie 2025 figurează un număr de 105 persoane care sunt încadrate în grad de handicap și care primesc indemnizație sau au angajat asistent personal, potrivit declarațiilor primarului Ionuț Soare.

- Publicitate -

În total, în luna septembrie, Primăria Colceag a efectuat plăți în valoare de 281.736 de lei, total indemnizații și salariile asistenților personali.

Anual, suma estimată pentru aceste cheltuieli este de 3.380.832 de lei.

În comuna Valea Călugărească primăria plătește 166 de persoane încadrate cu grad de handicap (situație în luna septembrie 2025). Dintre acestea, 105 sunt indemnizații pentru persoane cu dizabilități și 61 sunt salarii pentru asistenți personali.

- Publicitate -

Estimarea anuală, transmisă de Ioana Neagu, primarul comunei Valea Călugărească, este de 3.447.400 de lei pentru salariile asistenților personali și 3.260.600 de lei pentru indemnizațiile de handicap. În total, bugetul anual estimat al primăriei este de 6.708.000 de lei,

„În comuna Valea Călugărească nu se cunosc cazuri care dețin certificat și nu este vizibilă deficiența”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Ioana Neagu.

Reamintim cazul recent, prezentat de Observatorul Prahovean, în care primăria din Ciorani efectuează plăți către „nevăzători” care îl recunosc pe primar și îl salută. În Ciorani, potrivit primarului, Marin Voicu, sunt aproximativ 400 de persoane care sunt încadrate cu grad de handicap.

- Publicitate -

Anual, sumele plătite, fără cheltuielile conexe legate de abonamentele la CFR sau transportul în comun, sumele cheltuite în Prahova pentru persoanele cu dizabilități se ridică la, aproximativ, 280 de milioane de lei, adică aproximativ 55,3 milioane de euro.