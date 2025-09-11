- Publicitate -

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

Un milion de euro pe an. Atât scoate din buzunarul bugetului local comuna prahoveană Ciorani pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap. Și nu, nu e o glumă.

Din cei aproape 6.000 de locuitori ai comunei, nu mai puțin de 400 figurează cu certificate de handicap. Practic, unul din cincisprezece ciorăneni are, oficial, o dizabilitate.

Dacă n-ai ști, ai putea jura că în localitate a avut loc vreo epidemie sau vreo catastrofă. Dar nu. Vorbim despre o comună unde certificatele medicale au ajuns, brusc, mai valoroase decât orice diplomă universitară.

O comună la „olimpiada” handicapului

Cioraniul se clasează pe locul doi în județ ca număr de persoane cu certificat de handicap. Coincidență sau nu, indemnizațiile lunare înseamnă, cumulat, peste un milion de euro anual.

Adică mai mult de un sfert din bugetul comunei. Iar dacă mai adăugăm și cele 19 salarii ale însoțitorilor plătiți tot de la buget, parcă începi să înțelegi de ce drumurile, școlile sau iluminatul public sunt veșnic în suferință.

„Este o situație destul de complicată. Vă dați seama, 400 de persoane pentru care plătim de la buget lunar. Există și cazuri suspecte. Cum ar fi nevăzători care circulă pe stradă și salută, adică văd… sau persoane cu grad de handicap și cu permis de conducere.

Noi am mai sesizat autoritățile județene și s-au mai făcut verificări. Așa am reușit să mai prindem și să eliminăm pe cei care nu au obținut corect indemnizația de handicap.

Chiar și așa, tot au rămas foarte mulți, iar asta ne grevează bugetul”, a declarat în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean primarul Marin Voicu.

Nevăzători care… văd

Și dacă primarul primarul își pune întrebări, cetățenii dau și exemple. Mulți spun că sunt sătui să vadă cum vecinii lor „cu handicap” duc o viață perfect normală, dar cu bonusul financiar lunar de la stat.

Un exemplu indicat de localnici e chiar domnul Gheorghe, un bătrân de 79 de ani, care încasează indemnizație de nevăzător.

Întrebat dacă se descurcă singur, omul recunoaște senin: „Păi, merg la magazin, la primărie… mă descurc, recunosc mașinile”. Cu alte cuvinte, „nevăzător” cu acte, dar cu ochii destul de buni încât să evite gropile de pe uliță.

Handicapul, noul sport național?

Situația din Ciorani nu mai e doar o problemă locală, ci o radiografie a unui sistem găurit. Certificate medicale obținute pe bandă rulantă, controale rare și superficiale, iar rezultatul e unul absurd: o comună unde, la o adică, poți organiza liniștit, ca să facem haz de necaz, o „Olimpiadă a Handicapului”.

Autoritățile locale spun că au sesizat instituțiile județene și speră ca Direcția Județeană de Asistență Socială să facă verificări temeinice.

Până atunci însă, comuna rămâne cu o gaură uriașă în buget și cu reputația unei localități în care „handicapul” nu e o dramă, ci o sursă sigură de venit.

