Locuri de muncă bine plătite și angajatori de top – rețeta succesului Bursei Angajatorilor Ploiești

Târgul de Joburi ”Bursa Angajatorilor”, organizat la Ploiești în toamna anului 2025, a fost accesat de peste 2.500 de vizitatori, conform estimărilor partenerilor de la AJOFM Prahova. Cei 20 de angajatori, firme private și instituții publice, care au participat, au oferit peste 350 de locuri de muncă în domenii dintre cele mai diverse.

Organizatorii pregătesc, deja, ediția din primăvară, care va avea loc în aceeași locație, Sala Coloanelor a Palatului Culturii, în intervalul 20 – 21 martie 2026.

Ajuns la a șasea ediție și realizat în parteneriat cu AJOFM Prahova, Universitatea de Petrol și Gaze și Agenția pentru IMM și Turism Ploiești, Bursa Angajatorilor a devenit una dintre cele mai eficiente platforme regionale de intermediere a interacțiunii directe dintre firme și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Mc Donalds România, Bergenbier, CrisTim, Vinci Energies, Coni, Ledmax, Habau, Dekomte, General Meel Electric/Veolia, Industrial Montaj, CTP Group, Vialis Engineering, NN Asigurări de Viață, FiaTest, Habau, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, Gruparea Mobilă de Jandarmi Ploiești sunt angajatori care, la ultima ediție, au reușit să selecteze personal pentru o bună parte dintre posturile pe care le vizau.

Participanții au putut beneficia de serviciile de consiliere oferite în parteneriat de AJOFM Prahova, UPG Ploiești și Agenția pentru IMM și Turism Ploiești, fapt care a ușurat și simplificat interacțiunea dintre angajatori și vizitatori.

Numărul mare de vizitatori s-a datorat în primul rând investițiilor în popularizarea evenimentului făcute de către organizatorul Grupul Observatorul Prahovean

Difuzată în special pe suporturile Grupului, dar și în alte medii online, radio sau OOH, campania publicitară a urmărit în primul rând promovarea companiilor care urmau să participe cu oferte la târg.

Aceeași rețetă de succes – angajatori de top și o promovare de excepție a evenimentul – va fi folosită și pentru edițiile din 2026 ale târgului, care vor avea loc pe 20 – 21 martie și pe 23 – 24 octombrie.

Dacă ești angajator interesat să participi la oricare dintre edițiile Bursei Angajatorilor din anul 2026, solicită oferta pe e-mail [email protected] sau la telefon/whatsapp 0726.221.596.