Rafinăria Petrotel, o ”bombă” socială ignorată de autorități și parlamentari

În podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 13 noiembrie, jurnaliștii Marius Nica, Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au dezbătut situația rafinăriei Petrotel din Ploiești.
Aceasta s-a transformat într-o ”bombă” socială și economică, ignorată de autorități și parlamentari.
Alte teme abordate în podcast au fost:
- Supermerketurile vând apă ca de robinet drept una de izvor
- Pacientul a fost plimbat între spitalele din Ploiești în ”interesul” lui
- Pensiile speciale: magistrați și parlamentari
Emisiunea poate fi urmărită aici: