Observatorul PrahoveanEmisiuni

Rafinăria Petrotel, o ”bombă” socială ignorată de autorități și parlamentari

Redacția Observatorulph.ro
Autor: Redacția Observatorulph.ro
petrotel.jpg

În podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 13 noiembrie, jurnaliștii  Marius Nica, Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au dezbătut situația rafinăriei Petrotel din Ploiești.

Aceasta s-a transformat într-o ”bombă” socială și economică, ignorată de autorități și parlamentari.

Alte teme abordate în podcast au fost:

  • Supermerketurile vând apă ca de robinet drept una de izvor
  • Pacientul a fost plimbat între spitalele din Ploiești în ”interesul” lui
  • Pensiile speciale: magistrați și parlamentari
    Emisiunea poate fi urmărită aici:

