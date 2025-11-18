- Publicitate -
România – San Marino: 7 – 1. Ploaie de goluri la Ploiești

Roxana Tănase
Romania - San Marino

A fost ploaie de goluri la Ploiești, în partida România – San Marino, într-un meci în care oaspeții au dat două autogoluri. Partida, disputată pe stadionul Ilie Oană, s-a încheiat cu o victorie a tricolorilor. Scor final România – San Marino: 7 – 1.

Confruntarea de la Ploiești s-a disputat pe o vreme rece și pe ploaie „mocănească”. Înainte de începerea partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei. Meciul a început la ora 21.45, iar suporterii petroliști au pregătit o coregrafie de excepție.

Penibil a fost însă momentul în care a fost intonat imnul „Deșteaptă-te române”. Microfonul lui Cezar Ouatu nu a funcționat, așa că artistul abia s-a auzit. (Detalii AICI).

La pauză, România conducea cu 3 – 1, prin golurile marcate de Man, Baiaram, dar și de Rossi care a ”reușit” un autogol. (Detalii AICI).

Repriza a doua a început cu o serie de schimbări. A ieșit Screciu și a intrat Răzvan Marin, iar în locul lui Dragomir a intrat Olaru.

După două ocazii pentru români, în min. 57, tricolorii conduc cu 4 – 1, în urma unui nou autogol al oaspeților. Valentini și-a trimis mingea în propria poartă.

Câteva minute mai târziu are loc o dublă schimbare în echipa României. Florin Tănase este înlocuit cu Ianis Hagi, în timp ce în locul lui Daniel Bîrligea a intrat Louis Munteanu. O nouă schimbare pentru tricolori are loc în minutul 75, după ce Man a fost înlocuit Petrila.

Recent intrat în teren, Ianis Hagi reușește să marcheze în minutul 76, iar scorul România – San Marino este 5 – 1.

În min. 82, Rațiu reușește să marcheze un nou gol pentru tricolori, scorul de pe tabelă modificându-se la 6 – 1.

La doar câteva minute distanță, Munteanu marchează cel de-al șaptealea gol în poarta lui Colombo, din penalty, după ce Petrila a fost faultat în careu de Riccardi. Scor final România – San Marino: 7 – 1.

