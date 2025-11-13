Cine-i face dreptate lui Paul, tânărul ucis pe trecerea de pietoni din Câmpina?

În 2022, Paul Dragomir, un adolescent din Câmpina, era spulberat pe o trecere de pietoni din oraș, de către o șoferiță care făcea „liniuțe” și circula cu viteză excesivă. La mai bine de trei ani distanță, magistrații au dat sentința: condamnare cu suspendare. Adela Pena a făcut apel, supărată, probabil, că trebuie să plătească daune morale și că i-au fost interzise mai multe drepturi, printre care și cel de a conduce timp de cinci ani. Ea are, astăzi, 25 de ani și e liberă. Pentru Paul, însă, timpul s-a oprit în loc la doar 17 ani.

Adela Pena a primit, în iulie 2025, trei ani de închisoare cu suspendare, fiind obligată să plătească daune morale de 125.000 de euro pentru mama și tatăl băiatului și alți 100.000 euro pentru sora mai mică a adolescentului ucis pe trecere.

Sentința a venit după mai bine de trei ani de amânări, schimbare a încadrării și mutare a dosarului de la Judecătoria Câmpina la Tribunalul Prahova și înapoi la Câmpina, unde a fost judecată pentru ucidere din culpă.

Imediat după decizie, Adela Pena a făcut apel, nemulțumită, evident, nu de faptul că își poate trăi liniștită viața, în libertate, potrivit soluției magistraților, ci pentru că speră ca parte din pedepsele accesorii, dar și din valoarea daunelor morale să fie diminuate.

În Câmpina, ca și în multe alte orașe, există o „modă” printre tinerii cu prea mulți bani și prea mult timp liber: turele cu mașina, nu cu vreun scop anume, ci doar pentru a vedea care face „scârț” mai șmecher. Se pare că și tânăra, pe atunci în vârstă de 22 de ani, era fană a acestui sport.

Victimă i-a devenit, din nefericire, Paul Dragomir. Un băiat cuminte, care se întorcea în acea seară de la București, unde participase la Ziua Porților Deschise de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Mai avea câțiva metri până să ajungă acasă, la părinți. Nu a mai apucat, însă.

Șoferița nu și-a pierdut timpul prin secții de poliție. A fost liberă și liberă va fi se pare, în continuare, dată fiind pedeapsa cu suspendare pe care a primit-o. O nedreptate greu de digerat, atât pentru părinții lui Paul, cât și pentru toți cei care l-au cunoscut.

Un semnal grav dat de justiție și un precedent periculos din care mulți înțeleg că viața unui om e doar statistică, iar dacă te urci la volan, circuli cu viteză, faci „liniuțe” și omori, scapi cu suspendare.

Da, Paul, în acea seară, asculta muzică la căști, în timp ce traversa, regulamentar, pe trecerea de pietoni. Asta ar putea fi singura lui „vină”. Da, strada nu era foarte bine luminată și, este știut, nici semafoarele din oraș nu funcționau ( funcționează) prea bine.

Dar parcă tot e ilegal să conduci cu aproximativ 150 km/h în oraș. Și parcă legea te obligă să încetinești cu 50 de metri înaintea unei treceri pietoni. Și parcă tot la fel de ilegal e și să faci curse de mașini dintr-un teribilism, care a dus la curmarea unei vieți, ce nu are voie să rămână doar un dosar deschis, iar apoi închis „blând” de către oameni plătiți să fie, înainte de toate, drepți și corecți.