Fermele de struți, noua „mină de aur” în Prahova

Afacerea cu ferme de struți africani captează tot mai mult interes în România, iar Prahova nu face excepție.

În comuna Târgșoru Vechi, fermierul cu experiență în zootehnie, Mihai Balaban, a decis să reconvertească ferma de vaci într-una de struți, după ce afacerea tradițională a devenit tot mai nerentabilă.

„Costurile cu creșterea vacilor, cu tot ce ține de procesare, au crescut foarte mult în ultimii ani. Practic din vânzarea laptelui şi a brânzei pe care o procesăm nu acoperim cheltuielile.

Spre exemplu, la poarta fermei, un litru de lapte se vinde cu 2-2,5 lei. Un preţ corect, care să acopere cheltuielile, ar fi de 6 lei pe litru”, afirmă Balaban.

Mihai Balaban este fermier cu vechime. De o viață se ocupă de ferma de vaci pe care o are în comuna de lângă Ploiești. Are aproape 80 de capete, procesează lapte și produce brânză. Spune însă că în ultimii ani nu mai este rentabilă afacerea.

Observatorul Prahovean a realizat în ferma de la Târgșorul vechi, un reportaj video pe care îl găsiți la finalul articolului.

Fermierul a zis să încerce și varianta asta, care pare o afacere profitabilă. Și-a cumpărat câțiva pui de struț african. A fost uimit de ritmul de creștere, 30 de centimetri în două luni.

În primăvară sunt deja adulți

„Am zis să renunț la ferma de vaci și să încerc cu struți. Am cercetat piața și am găsit multe avantaje.

Practic de la struț se valorifică tot: de la pene, carne, ouă și până la piele. Au un ritm de creștere accelerat, așa că sper să fie un business de viitor”, adaugă el.

Puii de struț africani achiziționați au costat 150 euro fiecare, iar un adult se vinde în jur de 500 euro, în funcție de vârstă. Ouăle de struț au prețuri între 100 și 150 lei, iar un singur ou echivalează ca volum cu circa 30 de ouă de găină.

Datele din industrie confirmă tendința: fermele de struți se extind rapid în România, exporturile fiind semnificative.

Carnea de struț este apreciată pentru conținutul redus de grăsimi și colesterol, ceea ce îi conferă un avantaj competitiv pe piața alimentară. Succesul depinde de identificarea unei piețe de desfacere și gestionarea costurilor de întreținere.

La Târgșoru Vechi, Mihai Balaban mizează pe faptul că avantajele structurii de creștere, pe cultura de lucernă proprie, precum și pe producția diversificată (carne, ouă, pene, piele) îl pot scoate din impasul în care se află sectorul vacilor de lapte.