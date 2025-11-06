Bolnav de 87 de ani, umilit și plimbat între spitalele din Ploiești

Marius Nica, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au dezbătut la Observatorul Prahovean LIVE câteva subiecte care au ținut prima pagină a ziarului nostru.

Printre acestea s-a numărat cazul pacientului de 87 de ani, pe care medicii de la Spitalul județean de urgență din Ploiești au refuzat să-l interneze, dar și situația incredibilă a elevilor cu dizabilități din Prahova, care nu pot fi transportați cu microbuze electrice pentru că nu sunt șoferi!

Temele emisiunii:

Bolnav de 87 de ani, plimbat între spitalele din Ploiești

Ploieștenii sunt revoltați: 4 lei călătoria cu tramvaiele-rable

Elevii cu dizabilități din Prahova, abandonați de sistem

Ei fac legi? Șefa POT, derapaj oribil în public

Anca Alexandrescu, fake-news cu bătrâni umiliți la Catedrala Neamului

Emisiunea poate fi urmărită aici: