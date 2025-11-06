- Publicitate -
Bolnav de 87 de ani, umilit și plimbat între spitalele din Ploiești

spital judetean
Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Marius Nica, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au dezbătut la Observatorul Prahovean LIVE câteva subiecte care au ținut prima pagină a ziarului nostru.

Printre acestea s-a numărat cazul pacientului de 87 de ani, pe care medicii de la Spitalul județean de urgență din Ploiești au refuzat să-l interneze, dar și situația incredibilă a elevilor cu dizabilități din Prahova, care nu pot fi transportați cu microbuze electrice pentru că nu sunt șoferi!

Temele emisiunii:

Bolnav de 87 de ani, plimbat între spitalele din Ploiești
Ploieștenii sunt revoltați: 4 lei călătoria cu tramvaiele-rable
Elevii cu dizabilități din Prahova, abandonați de sistem
Ei fac legi? Șefa POT, derapaj oribil în public
Anca Alexandrescu, fake-news cu bătrâni umiliți la Catedrala Neamului

Emisiunea poate fi urmărită aici:

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
