Patronul Lido Gîrbea a fost trimis în judecată pentru camătă

Miercuri, 12 noiembrie 2025, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a comunicat că l-a trimis în judecată pe Gheorghe Gîrbea, proprietarul fabricii de panificație Lido Gîrbea. Parchetul a transmis că „la data 06.11.2025, trimiterea în judecată a inculpatului G.G., pentru săvârșirea infracțiunii de camată, prevăzută de art. 351 C.pen., și a inculpatei persoană juridică S.C. D.G. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de camătă, prevăzută de art. 351 C.pen”. Surse din cadrul anchetei au confirmat faptul că inculpatul în acest dosar este Gheorghe Gîrbea.

Procurorii susţin că afaceristul a dat împrumuturi cu dobândă, în valoare de aproape 152 de milioane de lei, ascunse sub forma unor contracte.

„Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În continuarea comunicatului de presă nr. 31/VIII-3/2025 din data de 18.07.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti a dispus, la data 06.11.2025, trimiterea în judecată a inculpatului G.G., pentru săvârșirea infracțiunii de camată, prevăzută de art. 351 C.pen., și a inculpatei persoană juridică S.C. D.G. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de camătă, prevăzută de art. 351 C.pen., dosarul fiind trimis Judecătoriei Ploiești.

În fapt, s-a reținut că, inculpatul G.G., în calitate de administrator în fapt al inculpatei S.C. D.G. S.R.L., împreună cu aceasta din urmă, în perioada decembrie 2020 – octombrie 2023, au oferit unei alte persoane juridice mai multe împrumuturi de bani (respectiv suma totală de 151.899.018,18 lei sub forma a 39 de contracte de cesiune de creanță) pentru care a pretins și a perceput dobândă (a pretins suma totală de 46.064.492,73 lei și a perceput suma totală de 33.880.566,04 lei) fără a avea autorizație în acest sens.

Pe parcursul urmăririi penale s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ale celor doi inculpați până la concurența sumei de 35.139.297,91 lei.

Urmărirea penală s-a efectuat cu ajutorul organelor de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Prahova – Serviciul de Investigații Criminale.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale. Trimiterea rechizitoriului la instanța de judecată nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții parchetului.