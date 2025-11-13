Control la transportatorii de persoane din Prahova VIDEO

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova (ITM Prahova), au desfășurat ieri o acțiune pe raza municipiului Câmpina, având ca scop verificarea legalității transportului rutier de persoane, precum și prevenirea și combaterea activităților ilicite din acest domeniu. VIDEO la finalul textului.

În cadrul activităților de control, au fost verificate 25 de autovehicule destinate transportului de persoane, fiind vizate atât transporturile regulate, cât și cele în regim de taxi sau transport alternativ.

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, care efectua transport alternativ de persoane fără a deține copia conformă a autorizației de transport, document obligatoriu pentru desfășurarea legală a acestei activități.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, iar ca măsură complementară, a fost dispusă suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pe o perioadă de 6 luni.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmărind creșterea gradului de siguranță rutieră și asigurarea unui cadru legal în domeniul transportului de persoane.

Recomandări:

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova reamintește tuturor conducătorilor auto:

• Să desfășoare activități de transport persoane numai în baza documentelor legale prevăzute de legislația în vigoare;

• Să verifice valabilitatea autorizațiilor și a documentelor de transport înainte de efectuarea curselor;

• Să respecte normele rutiere și să adopte un comportament preventiv în trafic.

Respectarea legii contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic și la protejarea celor care utilizează servicii de transport rutier de persoane.