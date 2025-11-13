Aurora boreală, vizibilă și din România

În următoarele nopți, spectaculosul fenomen aurora boreală va fi vizibilă și din România în zonele unde cerul va fi senin.

Potrivit meteoradar.ro, motivul acestui spectacol natural este o erupție solară deosebit de puternică, care este încă în desfășurare.

Specialiștii vorbesc despre cea mai mare furtună geomagnetică din acest an care poate genera perturbări ale comunicațiilor și probleme la rețelele electrice.

Drept urmare, aseară, cerul s-a colorat în nuanțe roșu, roz, violet ori verde în mai multe zone ale țării.

Particulele încărcate ajung pe Pământ odată cu vântul solar și fac moleculele de aer din straturile superioare ale atmosferei să lumineze.

Intervalul în care șansele de observare sunt cele mai mari este între orele 22:00 și 02:00.

Christine Banciu, un fotograf din Bihor, a susprins aurora boreală: