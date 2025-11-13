- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Aurora boreală, vizibilă și din România

Marius Nica
Autor: Marius Nica
aurora boreala

În următoarele nopți, spectaculosul fenomen aurora boreală va fi vizibilă și din România în zonele unde cerul va fi senin.

- Publicitate -

Potrivit meteoradar.ro, motivul acestui spectacol natural este o erupție solară deosebit de puternică, care este încă în desfășurare.

Specialiștii vorbesc despre cea mai mare furtună geomagnetică din acest an care poate genera perturbări ale comunicațiilor și probleme la rețelele electrice.

- Publicitate -

Drept urmare, aseară, cerul s-a colorat în nuanțe roșu, roz, violet ori verde în mai multe zone ale țării.

Particulele încărcate ajung pe Pământ odată cu vântul solar și fac moleculele de aer din straturile superioare ale atmosferei să lumineze.

Intervalul în care șansele de observare sunt cele mai mari este între orele 22:00 și 02:00.

- Publicitate -

Christine Banciu, un fotograf din Bihor, a susprins aurora boreală:

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Cine-i face dreptate lui Paul, tânărul ucis pe trecerea de pietoni din Câmpina?

Luiza Toboc Luiza Toboc -
În 2022, Paul Dragomir, un adolescent din Câmpina, era...

Tu primești pensie specială, ca să îți faci meseria pentru care ai oricum salariu?

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Halucinanta plângere penală formulată de CSM împotriva vicepremierului Oana...

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -