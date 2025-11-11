Secretul succesului Danei Lica, profesoara elevilor campioni la informatică

Invitată în podcastul Observatorul Prahovean LIVE, Dana Lica, profesoară de informatică la Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești, a dezvăluit secretul succesului în a forma adevărați campioni naționali și internaționali la această disciplină. Dana Lica este cetățean de onoare al Ploieștiului, deține distincția de „Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Cavaler”și este primul profesor din Prahova care a obținut premiul MERITO.

”Pe de o parte știu că elevul din fața mea dorește să învețe, e un mare avantaj. Apoi sunt copii care ajung cu timpul să te prețuiască și să te îndrăgească, asemenea unui aproape al lui. Iar asta îi dă o putere de concentrare mai mare pentru că având o încredere foarte mare în profesorul de la clasă e foarte atent la ce spune și încearcă să nu-l dezamăgească. Și asta e o atitudine pe care o avem și noi acasă. Eu eram foarte atentă la ce spunea mama, ca să nu o dezamăgesc. Cred că este o chimie care se formează între profesor și elev” a spus Dana Lica.

Profesoara de informatică a explicat că, după ce se stabilește această conexiune, urmează partea în care elevul trebuie responsabilizat.

”Putem face această responsabilizare dacă reușim să îl împuternicim, să-i arătăm că avem atât de multă încredere în el încât cu siguranță dacă îi dau o sarcină o va face cel puțin la fel de bine ca mine. Și vă dau un exemplu cu care mă mândresc foarte tare.

Anul acesta școlar vom avea a zecea ediție a concursului internațional de programare Inf(O)1Cup organizat de elevul de la Centrul Județean de Excelență, o competiție de programare la care participă elevi din 20 de țări și în care toate comisiile sunt formate din membri olimpici ai României, foști elevi ai centrului de excelență, studenți, doctoranzi, care rămân alături de noi. Deci dacă reușim să facem din clasă o familie, vom avea sprijin și odată cu trecerea timpului din cei pe care i-am avut alături” a spun Daniela Lica.

