Merito: Poveștile profesorilor care inspiră

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
forumul merito ploiesti

Pe 22 noiembrie, peste 200 de profesori, directori, studenţi şi elevi de profil pedagogic, din regiunea Muntenia şi din ţară, sunt invitaţi să participe gratuit la a patra ediţie a Forumului MERITO Muntenia, cu tema „Cum facilităm înţelegerea conceptelor abstracte?”, cu ateliere experienţiale gratuite de învăţare colaborativă, facilitate voluntar de 20 de profesori şi specialişti din comunitatea MERITO. Evenimentul se va desfăşura fizic, pentru prima oară în Ploieşti, la Teatrul “Toma Caragiu” şi Colegiul Naţional “I. L. Caragiale”.

Detalii și înscrieri AICI

Înaintea acestui eveniment, Marius Nica i-a avut ca invitați la podcastul Observatorul Prahovean pe profesorul Dana Lica, de la Colegiul Național „I. L. Caragiale” din Ploiești, co-organizator al Forumului MERITO Muntenia, Cosmin Chiriță, managerul proiectului național MERITO și profesorul Liviu Drăghici, de la Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, facilitator al atelierului de „Alfabetizare economică”.

Emisiunea poate fi urmărită aici:

