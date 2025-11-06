Forumul MERITO Muntenia #4 – Cum facilităm înțelegerea conceptelor abstracte?

Ateliere experienţiale de învățare colaborativă, privind planificarea traseului de la competențe și conținuturi la activități de învățare pentru însușirea conceptelor abstracte, de la profesori pentru profesori, directori, studenţi şi elevi.

- Publicitate -

Pe 22 noiembrie, peste 200 de profesori, directori, studenţi şi elevi de profil pedagogic, din regiunea Muntenia şi din ţară, sunt invitaţi să participe gratuit la a patra ediţie a Forumului MERITO Muntenia, cu tema „Cum facilităm înţelegerea conceptelor abstracte?”, cu ateliere experienţiale gratuite de învăţare colaborativă, facilitate voluntar de 20 de profesori şi specialişti din comunitatea MERITO. Evenimentul se va desfăşura fizic, pentru prima oară în Ploieşti, la Teatrul “Toma Caragiu” şi Colegiul Naţional “I. L. Caragiale”.

Organizatorii propun activități interactive, în care vor prezenta şi explora abordări şi practici validate privind planificarea pentru predarea și învățarea conceptelor abstracte , teorii din domeniul educațional, idei, cărți și alte resurse de inspiraţie, pornind de la următoarele repere:

– Cum planific traseul de la competențele și conținuturile din programă la activități de învățare adecvate pentru însușirea conceptelor abstracte?

– Care sunt etapele procesului de învățare a conceptelor abstracte la disciplina/disciplinele vizate de atelier?

– Care sunt condițiile pentru învățare profundă/transferul conceptelor abstracte la disciplina/disciplinele vizate de atelier?

– Ce instrumente sunt utile în acest proces?

- Publicitate -

Abordări inter- și transdisciplinare pentru consolidarea conceptelor abstracte și transferul lor în situații noi de învățare.

Intenţionează, de asemenea, ca acest Forum să fie un spaţiu de întâlnire, creaţie şi învăţare împreună cu profesorii participanţi, pasionaţi de subiect, ce doresc să înveţe colaborativ continuu, cu efecte pe termen lung.

Participarea la Forum este gratuită şi deschisă profesorilor, directorilor, studenţilor şi elevilor de profil pedagogic, din regiune şi din toată țara, în limita celor ~200 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, cu participare fizică în Ploieşti, cu detalii complete pe evenimentul dedicat şi înscrieri pe: https://www.proiectulmerito.ro/forumul-merito-muntenia-4-ploiesti-noiembrie-2025/

- Publicitate -

Programul Forumului (poate suferi modificări de detalii):

Sâmbătă, 22 noiembrie (Teatrul „Toma Caragiu”):

8:30-9:00: Sosirea, primirea şi înregistrarea participanţilor, socializare şi networking pentru Educaţie de calitate

- Publicitate -

9:00-9:30: Deschiderea Forumului MERITO Muntenia #4 şi prezentarea contextului educaţional, cu:

Profesorii din comunitatea locală MERITO, organizatori ai Forumului;

Reprezentanţi ai partenerilor Forumului;

- Publicitate -

9:30-~10:15: Sesiune plenară de introducere şi fundamentare ştiinţifică a temei şi conceptelor Forumului, cu:

Comunități de învățare și practică ale profesorilor – Măriuca Talpeş, co-fondatoare Softwin & Bitdefender, manager Intuitext, iniţiatoarea şi liderul proiectului MERITO (în curs de confirmare);

Fundamente ale facilitării învăţării de concepte abstracte – dr. Bogdan Raţiu, profesor MERITO de Limba şi literatura română, director adjunct al Liceului UMFST „George Emil Palade”, profesor asociat UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș şi vicepreşedinte al Asociației Naționale a Profesorilor de Română „Ioana Em. Petrescu”.

- Publicitate -

10:30-13:00: Sesiunea I de ateliere de învăţare colaborativă, de la profesori pentru profesori, directori, studenţi şi elevi, în paralel (fiecare atelier se desfăşoară în două părţi, dimineaţa şi după-amiaza, pentru aceeaşi grupă de ~25 de participanţi , la Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” din Ploieşti):

Povestea științifică – punct de plecare în planificarea contextelor de învățare experiențială I – Adriana Popiţan și Mariana Pitiş, profesoare pentru educaţie timpurie în Bistrița, respectiv Târgovişte (pentru profesori pentru educaţie timpurie)

Descriere atelier: Vă invităm să explorăm împreună modul în care o poveste poate deveni un context de învățare autentic, capabil să trezească curiozitatea, emoția, gândirea critică și creativă a copiilor. O poveste științifică poate introduce concepte abstracte în situații pline de sens, accesibile și captivante pentru copii.

- Publicitate -

Povești cu sens: Abordarea conceptelor abstracte prin literație și emoție I – Liliana Mursa, Mihaela Negru, Angela Berindeie și Raul Pripon, profesori pentru învăţământ primar în Abrud, Roşia Montană, Zlatna, respectiv Alba Iulia (pentru profesori pentru învăţământ primar)

Descriere atelier: Propunem o explorare practică și teoretică a metodelor de literație prin intermediul poveștii, cu accent pe identificarea și exprimarea emoțiilor, pașii formării conceptelor abstracte și modalități de abordare a unui concept în context interdisciplinar. Vom aduna în jurnalul de învățare instrumente utile pentru a stimula curiozitatea copiilor, a facilita învățarea profundă și a vedea cum pot transforma conceptele abstracte în experiențe tangibile.

Laborator pedagogic cu idei concrete de predare în clasele primare I – Coziana Zaharia și Marian Cîrlig, profesori pentru învăţământ primar, respectiv de TIC, în Bucureşti, respectiv Radovanu şi Curcani (CL) (pentru profesori pentru învăţământ primar)

- Publicitate -

Descriere atelier: Vă invităm în Laboratorul cu idei practice de învățare și într-un circuit didactic concret, în ideea de a aduce învățarea, cu mai multă ușurință, în preocupările copiilor și de a promova explorarea și descoperirea ca forme de înțelegere și cunoaștere. Beneficiile acestei abordări sunt multiple: au impact cognitiv, facilitează învățarea prin descoperire, favorizează o înțelegere superioară și de durată, depășind simpla memorare mecanică.

Cum predăm și învățăm conceptele abstracte specifice limbii și literaturii I – Bogdan Raţiu, profesor de Limba şi literatura română, în Târgu Mureş (pentru profesori pentru învăţământ primar, gimnazial şi liceal, de Limbă și comunicare )

Descriere atelier: Pentru a preda conceptele abstracte din limbă și literatură vă propun un exercițiu didactic de înțelegere a modului în care putem clarifica și explica pentru fiecare tip de elev. Pentru primar, gimnaziu și liceu vor fi activități care surprind predarea foneticii, a conceptelor de gramatică, specifice lecturii (tema textului, valorile unui text, cunoștințe procedurale). De asemenea, vom construi activități în concordanță cu diferite modele curriculare.

Măsura întâmplărilor – Ce, cum și de ce putem face orele ”altfel”? I – Cătălin Ciupală (Matematică; Braşov) și Lucian Oprea (Fizică; Constanţa) ( pentru profesori de învăţământ gimnazial și liceal, de Matematică şi ştiinţe / STEM )

Descriere atelier: Constatăm din ce în ce mai des că elevii încep să aibă dificultăți în domeniile STEM cu consecințe pe termen lung. Prin acest atelier ne propunem să abordăm transferul reciproc de cunoștințe urmărind explicarea unor noțiuni abstracte prin secvențe succesive de întrebări-răspunsuri între profesori-elevi/formatori-cursanți. Această manieră interactivă asigură atât feebackul pentru profesor/formator, cât și posibilitatea asimilării personalizate a cunoștințelor de către elevi/cursanți.

De la Platon la ChatGPT: iubirea, timpul, destinul, efemerul – transdisciplinaritate în era algoritmică – Ana-Maria Rusu (Educaţie muzicală; Focşani), Cătălin Zaman (Limba română; Buzău) şi Doru Căstăian (Ştiinţe socio-umane; Galaţi) (pentru profesori pentru învăţământ gimnazial şi liceal )

Descriere atelier: Cum gândim despre iubire într-o lume cu relații generate de text? Ce înseamnă timpul când AI-ul nu doarme niciodată? Unde mai locuiește destinul într-o epocă a datelor? Și ce mai e efemerul, când totul se arhivează în cloud?

Prin acest atelier, ne propunem să explorăm concepte fundamentale – iubirea, timpul, destinul, efemerul – printr-o lentilă transdisciplinară, la granița dintre artă, filosofie, literatură și tehnologie. Vom merge „de la Platon la ChatGPT” nu doar ca să bifăm o cronologie atractivă, ci ca să înțelegem cum miturile originare se transcriu în coduri binare, cum avatarurile noastre digitale devin personaje literare și cum estetica gândirii se reconfigurează în epoca rețelelor neuronale.

Atelierul include secvenţe teoretice, experimente de creație, discuții despre etică, estetică și absurditate digitală – totul într-un cadru unde ideile vechi se ciocnesc cu noile forme de inteligență.

Leadershipul care dă viață conceptelor: de la abstract la comportament I – Elisabeta Niţă (Matematică şi învăţământ special; Bucureşti) şi Marişca Morari (educație timpurie; Baia Mare) (pentru profesori pentru toate nivelurile de învăţământ)

Descriere atelier: Acest atelier explorează modul în care leadershipul educațional poate transforma conceptele abstracte în comportamente observabile și valoroase. Pornind de la modelul Lider 5 (care combină umanitatea cu voința profesională) și cadrul COM-B (capabilitate, oportunitate, motivație), participanții vor descoperi strategii practice pentru a inspira elevii, a modela comportamente adecvate și a construi o cultură a binelui în școală.

Alfabetizare economică: Integrarea conceptelor economice în curriculum și în viaţă I – Liviu Drăghici (Ştiinţe economice; Ploieşti) şi Tiţa Angheluţă (învăţământ primar & Ştiinţe economice; Bucureşti) (pentru profesori pentru toate nivelurile de învăţământ)

Descriere atelier: Vă invităm să descoperim analogii, simulări, jocuri de rol şi alte metode care să faciliteze înţelegerea unor concepte economice abstracte (bani, investiţii, inflaţie, risc etc.), pentru a le integra la orele de dirigenţie sau atelierele de educaţie financiară.

13:00-14:30: Pauză de prânz

14:30-17:00: Sesiunea a II-a a acelorași ateliere de învăţare colaborativă, de la profesori pentru profesori, directori, studenţi şi elevi, în paralel (fiecare atelier se desfăşoară în două părţi, dimineaţa şi după-amiaza, pentru aceeaşi grupă de ~25 de participanţi);

17:15-18:30: Sesiune plenară şi închiderea Forumului MERITO Muntenia #4 (Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” din Ploieşti):

Concluzii, feedback, paşi următori şi moment artistic – închiderea Forumului şi înmânarea certificatelor de participare.

Al patrulea Forum MERITO Muntenia şi primul în Ploieşti este co-organizat voluntar de profesorii din comunitatea MERITO locală:

🌟 Daniela Lica (Informatică, C.N. „I.L. Caragiale” & Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova) şi Liviu Drăghici (Ştiinţe economice; L.T.A.S. „Victor Slăvescu”), profesori MERITO în Ploieşti;

🌟 împreună cu colegii din comunitate, facilitatori voluntari de ateliere, menţionaţi mai sus;

🌟 cu sprijinul Colegiului Naţional „I.L. Caragiale”, al Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, al Liceului Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” şi al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti;

Parteneri ai Forumului MERITO Muntenia #4: Inspectoratul Școlar Județean Prahova; Casa Corpului Didactic Prahova; Asociaţia Ai Carte; Observatorul Prahovean (în curs de actualizare);

Sponsori locali ai Forumului MERITO Muntenia #4: AFI Ploieşti (în curs de confirmare și actualizare).

Parteneri strategici pentru transformarea meseriei de profesor în România, în 2025: Bitdefender; NEPI Rockcastle; Dedeman; Crowe România.

Proiectul MERITO este o cauză de transformare a meseriei de profesor, în sensul de a o recredibiliza, prin recunoaşterea dascălilor valoroşi, şi a o profesionaliza, prin dezvoltarea experţilor-practicieni şi propagarea expertizei şi practicilor validate în comunităţi de practică şi învăţare, de cadre didactice – un proiect al Fundaţiei Romanian Business Leaders.