De ce pute în Ploiești? Reacția vinovaților de serviciu

Aerul din Ploiești devine irespirabil aproape zilnic, ceea ce denumesc autoritățile ca fiind ”disconfort olfactiv” fiind o poluare masivă, care rămâne nesancționată. Interesant este că la ultimul episod de miros îngrozitor în Ploiești, Direcția pentru Protecția Mediului Prahova a indicat ca sursă rafinăria Vega, însă reprezentanții companiei Rompetrol au argumente că nu au fost ei vinovați.

Duminică, 2 noiembrie, la scurt timp după lăsarea întunericului, mai mulți ploieșteni au început să reclame faptul că aerul este irespirabil în oraș.

”Miroase de mori!”

Astfel de sesizări au existat în zona de Sud, la Vest, dar inclusiv în centrul Ploieștiului.„Miroase de mori. Nu poți să respiri”, ne-a scris un cititor la redacție.

„În tot orașul miroase îngrozitor, inclusiv în zona centrală. Nu putem respira”, ne-a semnalat un alt cetățean.

„Miroase îngrozitor în Vest. Ne sufocăm. Am încercat să aflu ce se întâmplă, dar nu am reușit”, s-a plâns un alt ploieștean.

Sesizări la dispeceratul Primăriei Ploiești

Inclusiv la Dispeceratul Primăriei Ploiești, oamenii au semnalat aerul irespirabil din Ploiești.

Duminică seară, la 0244.984, au fost primite sesizări din zona de vest, dar și din zona centrală, de pe strada 1907.

Fără depășiri pe calitateaer.ro

La fel ca și în alte cazuri similare, pe calitateaer.ro, nu existau semnalate depășiri la indicatori precum benzen, etilbenzen sau hidrogen sulfurat.

Din contră. La anumiți indicatori, datele relevau faptul că măsurătorile erau aproape de 0.

Direcția de Mediu Prahova arată cu degetul spre Vega

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Direcției Județene de Mediu Prahova, care a transmis că în seara respectivă, dar după ora 20:30, au fost constatate depășiri la hidrogen sulfurat în stația de pe strada Romană, care aparține rafinăriei Vega.

Reacția Rompetrol: Procesul de oxidare din instalația de bitum a fost oprit

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Rompetrol au transmis următorul punct de vedere:

”Rompetrol Rafinare a transmis către autoritățile de resort, luni dimineață, datele captate de cele două stații de monitorizare pe care le gestionează, pentru perioada 31.10.2025 – 02.11.2025. În mod transparent, compania transmite zilnic un set complet de date cu relevanță pentru factorii de mediu din zona rafinăriei Vega.

Conform datelor, stațiile operate de companie, situate în exteriorul rafinăriei, au înregistrat 24 de depășiri la indicatorul hidrogen sulfurat (H2S) 24, media înregistrată la jumătate de oră, în special noaptea, in intervalul orar 20.30 – 6.30, cu un vârf de 177 µg/m³ instant, mult peste limita de atenție admisibilă. Direcția vântului a fost predominant din direcția N-NV.

Precizăm că, în perioada analizată, procesul de oxidare din instalația de bitum a fost oprit, iar datele înregistrate au relevat că, după reducerea activităților de producție, depășirile nu s-au diminuat, ceea ce demonstrează faptul că Vega nu este sursa depășirilor. Un grafic complet al măsurătorilor a fost transmis și către autorități, pentru o informare transparentă și responsabilă.

De asemenea, operatorii rafinăriei au transmis faptul că, pe tot parcursul nopții, dar și la primele ore ale dimineții, pe întreaga platformă s-a resimțit un puternic miros de dejecții animale de la fermele din zonă, dar și de gaze, nespecifice activității curente ale Vega. Astfel de emisii cu puternic disconfort olfactiv au loc recurent, în special pe timpul nopții.

Facem apel la autoritățile de resort, dar și la autoritățile locale, să identifice și să verifice cu celeritate toate potențialele surse de poluare din zonele limitrofe rafinăriei Vega, respectiv din direcția N-NV, în cazul de față, dar și să ia măsuri pentru instalarea de stații și monitorizarea factorilor de mediu ai acestora.

Reamintim, de asemenea, faptul că Vega nu mai procesează țiței încă din 2004, limitându-și astfel probabilitatea de eliberare în atmosferă a emisiilor specifice, iar rafinăria este cea mai mică unitate de profil din România, cu o capacitatea anuală de circa 400 de mii de tone.

Compania își respectă obligațiile asumate conform autorizației de mediu și în acord cu toate actele normative aplicabile (respectând încadrarea Vega ca obiectiv SEVESO), iar astfel de situații în care activitatea sa este redusă pe fondul unor factori externi, afectează financiar rezultatele și performanța operațională a acesteia”.

Reamintim că până la sfârșitul acestei luni, un alt vinovat de serviciu, rafinăria Petrotel LUKOIL, este închisă pentru efectuarea de lucrări de mentenanță.

Așadar, dacă pute oribil în Ploiești când două dintre cele trei rafinării din Ploiești și împreujurimi sunt în stand by, cine ne otrăvește aerul?