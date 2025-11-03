Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la Ploiești: Festivalul „Lumina Noctis”, Târgul Meșteșugurilor Tradiționale, plus spectacol pentru cei mici la Casa Sindicatelor. Dacă în ceea ce privește spectacolul, acesta a fost un eveniment al unei firme private, în cazul primelor două acestea au fost organizate de autorități. Și, ambele au fost în aer liber. „Aer liber” este un fel de a spune, pentru că, în acest weekend la Ploiești, cu greu ai fi putut sta afară, mai ales seara, din cauza mirosului insuportabil.

Lumina Noctis a fost un eveniment finanțat de Primăria Ploiești, iar Târgul Meșteșugarilor a fost organizat de Consiliul Județean Prahova. Nu am să (mă) întreb cât au costat, dar nu pot să nu-mi exprim revolta: Bine că organizăm evenimente în aer liber, la Ploiești, ca să ne gazăm bine de tot! În loc să dăm banii pe evenimente, nu mai bine am da banii pe niște stații CORECTE de monitorizare a calității aerului?

Da, știu vorba aia: „Dacă se face, de ce se face. Dacă nu se face, de ce nu se face…”, dar aici nu mai este vorba de asta. Aici este vorba de faptul că MURIM în fiecare zi gazați în ultimul hal, cu indicatorii „pe verde”! Cam despre asta este vorba la Ploiești…

Garda de Mediu doarme, Agenția pentru protecția Mediului doarme. Este evident că senzorii de poluare, pe care noi îi avem în Ploiești, nu sunt eficienți. Este evident că ceea ce se simte în aer nu este „măsurat”. Este evident că avem nevoie de stații performante, care să cuprindă o paletă mai vastă de substanțe toxice. Și, este evident că ceea ce noi avem acum nu este suficient. Ce-ar fi să dăm banii pe astea în primul rând. Și, apoi… o să fie timpul și momentul și pentru activități culturale în aer liber. E important să avem aerul întâi de toate!

Meșteșugarii de la târg se întrebau cum rezistăm

În ziua de sâmbătă, am mers la Târgul Meșteșugurilor tradiționale. Ca de obicei, am stat de vorbă cu câțiva meșteșugari, veniți din afara Ploieștiului. „Nu știu cum rezistați aici. Aseară, nu se mai termina odată programul ca să plec. Pur și simplu nu puteam respira!”, a mărturisit unul dintre expozanți.

„Abia aștept să ajung acasă. Tușesc de când am ajuns. Oi fi eu bătrână, dar nu vreau să mor de plămâni!”, a mărturisit o expozantă, care stătea mereu cu batista în dreptul gurii.

Am stat vreo două ore pe la târg sâmbătă. „Acum e bine, poți respira cât de cât. Aseară a fost groaznic!”, comentau oamenii.

Și da, aveau dreptate. Cu o seară înainte, la „Lumina Noctis”, am simțit că mă sufoc. Am ajuns pe la 20:30, să văd și eu spectacolul de lumini de pe fațada Palatului Culturii din Ploiești. A fost frumos, nimic de zis, dar am plecat mai repede decât mi-am dorit. Pur și simplu nu merita mirosul să stai să te otrăvești. Pentru ce?

Am zis că mă întorc sâmbătă seară. Ce să mă întorc? Unde? Am deschis geamul acasă, la un moment dat, ca să aerisesc. Așa o putoare a intrat în casă, că am renunțat urgent. Am închis geamul și am dat drumul la dispenserul de parfum. Era înfiorător! Așa că n-am mai ieșit.

Duminică seară am fost cu copilul la un spectacol la Casa Sindicatelor. Aveam în plan, după spectacol, să mergem să mâncăm o prăjitură și, apoi, să mergem în fața Palatului ca să vedem ultima seară de „Lumina Noctis”.

„Mami, mergem acasă, că pute rău afară!”

La finalul spectacolului, eram hotărâte să ne ținem de plan: ieșim și mai stăm în oraș. În momentul în care am ieșit de la Casa Sindicatelor, copilul s-a uitat la mine: „Mami, hai să mergem acasă, că pute rău afară!”.

Dacă ajunge un copil să renunțe la prăjitură și la un spectacol în aer liber, din cauza mirosului, este poate cel mai puternic semnal de alarmă care poate fi tras. Prezența slabă a ploieștenilor afară, mai ales seara, este un alt semnal de alarmă care ar trebui să pună pe jar autoritățile.

Primăria Ploiești, Consiliul Județean Prahova, aloooo, e cineva acolo care să audă? Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, face cineva ceva? E cineva acolo care iese din casă? E cineva acolo care simte că moare în fiecare zi în acest oraș, așa, ca noi?

Am ajuns acasă și am verificat situația. Stațiile de monitorizare a calității aerului erau toate pe verde. Serios?!?!? Adică în halul ăsta suntem de prostiți pe față???

Poluare în Ploiești a fost dintotdeauna, doar e orașul rafinăriilor. Dar, ca în ultimii ani, nu s-a simțit niciodată! Și, ce este cel mai grav, este că totul se întâmplă cu indicatorii „pe verde”.

Așa că, Primăria Ploiești, Consiliul Județean Prahova, ce-ar fi dacă ați tăia naibii finanțările pe următorii doi ani pentru toate chestiile inutile, și ați băga banii în senzori CORECȚI de monitorizare a calității aerului?

Da, avem nevoie de evenimente, avem nevoie de cultură, dar, mai înainte de acestea, avem nevoie să TRĂIM. Ori, în Ploiești, MURIM cu evenimentele culturale!

Stabiliți-vă prioritățile, faceți ceva cu adevărat folositor pentru ploieșteni și, vă garantez, indiferent cum se numește partidul sau omul care va rezolva problema poluării în Ploiești, probabil își va câștiga mandatul pe viață.

În concluzie, mulțumim Primăriei Ploiești și Consiliului Județean Prahova pentru că se gândesc la cum își petrec ploieștenii timpul liber. Dar ce-ar fi să se gândească și cum acest timp chiar să poată fi petrecut așa cum trebuie, ÎN SIGURANȚĂ! Momentan, avem teama că, ieșind din case, ne mai batem un cui în sicriu!

Putem sta doi ani fără evenimente, dacă vă hotărâți să redirecționați banii pentru lupta împotriva poluării! Serios! Dar nu mai putem sta în acest aer încă doi ani! Faceți ceva cu adevărat bun pentru ploieșteni! Și nu vă va fi rău…

Ca idee, pentru proiectele finanțate din fonduri publice, pentru șase luni de zile, pentru „activități nonprofit de interes general”, Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova, împreună, au acordat suma de 5.316.963 de lei, adică 1.052.864 de euro!!!

Nu mai vrem „activități nonprofit de interes general”, vrem senzori de monitorizare a calității aerului de 1 milion de euro! Nu credeți că avem mai mare nevoie de ei decât de „muzică și culoare, lumină și PUTOARE” la Ploiești?!?!?!