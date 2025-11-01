Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul Culturii din Ploiești a fost luminat pentru prima dată în cadrul Festivalului „Lumina Noctis”. Evenimentul, organizat de Asociația AMURAL în parteneriat cu Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, își propune ca, pe tot parcursul weekendului 31 octombrie – 2 noiembrie să aducă ploieștenilor iubitori de frumos culoare și muzică în centrul orașului.

Aseară a fost prima seară de proiecții. Începând cu ora 20:00, pe fațada Palatului Culturii, în acordurile marilor clasici, jocurile de lumini au adunat câțiva zeci de spectatori. „Aici nu sunt 100 de oameni”, a comentat cineva din public. Și nu, din păcate nu erau…

„Poate că este abia vineri și lumea nu știe, poate că vor veni mai mulți sâmbătă seară”, am gândit, privind jocurile de lumini și, totodată, oamenii din jurul meu. Nu am fost prea convinsă însă de gândul meu. Nu cred că muzica clasică are prea mulți consumatori la Ploiești. Dealtfel, începe să piardă tot mai mult teren pe măsură ce generațiile se schimbă, ce-i drept.

Când am ajuns în interior era un eveniment. Deranjant puțin… mai mult pentru că lumina aprinsă în interior strica imaginile de pe fațada Palatului. S-a terminat destul de repede însă, după ce am ajuns noi.

Am intrat și înăuntru, în Sala Coloanelor, unde sunt și acolo câteva proiecții. Doi tineri, care s-au prezentat a fi din Egipt, m-au rugat, în engleză, să le spun și lor ce este ce se întâmpla în acele momente.

Le-am explicat de festival, le-am spus cât durează, ce cuprinde… M-au întrebat de ce nu este niciun panou informativ, în engleză, care să explice ce se întâmplă acolo. Din păcate am ridicat din umeri, neștiind ce să le spun.

Suntem obișnuiți să gândim evenimentele din oraș ca fiind adresate strict ploieștenilor. Adevărul este că Ploieștiul nu este un oraș turistic dar, chiar și așa, nu va deveni niciodată atractiv dacă nu încercăm să ieșim cumva din limitările pe care singuri ni le punem.

În ceea ce mă privește, voi fi și în această seară în fața Palatului Culturii din Ploiești, pentru a vedea dacă este un alt program de proiecții sau dacă vor fi tot aceleași. Oricum ar fi, este ceva… altceva în Ploiești și, în opinia mea, ar trebui să ne bucure acest lucru.

Ce puteți vedea la Lumina Noctis

Reamintim faptul că, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Palatul Culturii va fi animat prin proiecții de video-mapping semnate de Adrian Manolescu (Adistu), Ákos Zemba și H3 Studio — creații vizuale care reinterpretează partituri și motive din Bach, Mozart și Beethoven, extinse prin procesare digitală, inteligență artificială și algoritmi vizuali. Spectacolele de video-mapping au loc între 20:00 și 22:00, oferind publicului o experiență nocturnă impresionantă.

De asemenea, vizitatorii vor avea parte de experiențe multimedia și în interiorul palatului Culturii. Astfel, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va găzdui zilnic, între 09:00 și 17:00, instalații de artă și tehnologie semnate RIZI Studio, H3 Studio, Dan Adrian Ionescu și Pastila Roz, oferind trasee imersive în care Debussy, Ravel și Satie prind formă prin artă cinetică și concepte vizuale experimentale.