Lumina Noctis: Ploieștiul se transformă în scenă digitală

Weekendul 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Ploieștiul se transformă în scenă digitală prin „Lumina Noctis”. Proiectul „ Lumina Noctis: Marii Clasici în Lumină Nouă” aparține Asociației AMURAL, și este, practic, un festival care aduce muzica clasică în dialog cu tehnologiile vizuale contemporane. Palatul Culturii din Ploiești va fi locul unde publicul va asista la proiecții spectaculoase și instalații new media.

Proiectul a obținut finanțare de la Primăria Ploiești, fiind unul dintre proiectele câștigătoare ale finanțării nerambursabile oferite de primărie pentru evenimente de interes public. Accesul este gratuit.

„Ploieștiul devine punct de reper pentru arta digitală: între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, Asociația AMURAL prezintă Lumina Noctis: Marii Clasici în Lumină Nouă, un festival care aduce muzica clasică în dialog cu tehnologiile vizuale contemporane. Accesul este liber, iar orașul prinde viață prin proiecții spectaculoase și instalații new media”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Asociației AMURAL.

Ce se va întâmpla, în Ploiești, în acest weekend

Arhitectura ca suport pentru artă

Palatul Culturii va fi animat prin proiecții de video-mapping semnate de Adrian Manolescu (Adistu), Ákos Zemba și H3 Studio — creații vizuale care reinterpretează partituri și motive din Bach, Mozart și Beethoven, extinse prin procesare digitală, inteligență artificială și algoritmi vizuali. Spectacolele de video-mapping au loc între 20:00 și 22:00, oferind publicului o experiență nocturnă impresionantă.

Experiențe multimedia în interior

Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va găzdui zilnic, între 09:00 și 17:00, instalații de artă și tehnologie semnate RIZI Studio, H3 Studio, Dan Adrian Ionescu și Pastila Roz, oferind trasee imersive în care Debussy, Ravel și Satie prind formă prin artă cinetică și concepte vizuale experimentale.

Educație și dialog public

Lumina Noctis mizează pe întâlnirea dintre patrimoniu și tehnologie ca formă de educație culturală în spațiul public, într-un format deschis, fără bilet și fără bariere de participare.

Pe lângă spectacolele nocturne, programul propune tururi ghidate (1–2 noiembrie) care dezvăluie secretele artelor digitale și modul în care muzica clasică poate fi transpusă în limbaj vizual. Evenimentul include și o discuție publică cu artiști, dedicată tinerilor pasionați de industriile creative, explorarea noilor forme de expresie artistică, aplicațiile tehnologiilor digitale în artă și oportunitățile de dezvoltare profesională în acest domeniu.Mai multe detalii și program actualizat pe www.amural.ro și canalele de social media ale AMURAL.

Artiști invitați:

Adrian Manolescu (Adistu) – intervenții vizuale ce folosesc inteligența artificială

Ákos Zemba – concepte vizuale experimentale și mapping

Dan Adrian Ionescu – arhitect al luminii

H3 Studio – proiecții de amploare și instalații multimodale

RIZI Studio – instalație cu iluzii optice

Pastila Roz – sculpturi luminoase

Despre Asociația AMURAL

Asociația AMURAL transformă spațiile urbane în platforme vii pentru artă contemporană, conectând comunitățile prin proiecte interdisciplinare și tehnologii inovatoare. AMURAL a organizat Festivalul AMURAL (7 ediții) proiecte precum BUM – Brașov Underground Museum și SURSA International Light Art Festival.

Lumina Noctis este un proiect realizat cu sprijinul municipiului Ploiești, potrivit reprezentanților asociației.